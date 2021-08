40 proc. owoców i warzyw w sklepach Aldi będzie sprzedawanych luzem

ALDI w Polsce posiada 176 sklepów, fot. mat. pras.

Sieć Aldi podjęła również decyzję, że do 2025 roku przynajmniej 40 procent owoców i warzyw nie będzie w ogóle pakowanych.

Grupa ALDI Nord konsekwentnie realizuje własny program zrównoważonego rozwoju. W bieżącym raporcie za 2020 r., sieć dokonuje podsumowania oraz podejmuje nowe działania a także wyznacza cele na kolejne lata. Sieć w centrum zainteresowania stawia tematy opakowań oraz ochrony klimatu.

- Naszym celem jest sprawić, aby wszyscy nasi klienci mogli kupować bezpiecznie i z czystym sumieniem. Coraz więcej klientów zwraca uwagę na wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo oraz uwzględnia to kryterium w trakcie zakupów. Nasz raport pokazuje, gdzie jako Grupa jesteśmy obecnie i gdzie chcemy być dając transparentną informację dotyczącą działań i postępów w zakresie zrównoważonego rozwoju – mówi Katarzyna Bawoł, Kierownik ds. Jakości i Odpowiedzialności Przedsiębiorstwa ALDI Polska.

Nowe międzynarodowe cele w zakresie opakowań

W 2020 r. sieć wyznaczyła międzynarodowe cele dotyczące opakowań dla całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Jednym z głównych celów ALDI w zakresie polityki dotyczącej opakowań jest wprowadzenie do końca 2025 roku dla wszystkich produktów marek własnych opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania. Ponadto do roku 2025 sieć chce zredukować całkowitą wagę materiałów opakowaniowych produktów marek własnych o 15 procent w stosunku do roku 2020. Sieć podjęła również decyzję, że do 2025 roku przynajmniej 40 procent owoców i warzyw nie będzie w ogóle pakowanych. W przypadku produktów, które wymagają opakowania ze względów bezpieczeństwa i zachowania jakości, zostaną wprowadzone opakowania przyjazne dla środowiska.

Dodatkowo ALDI w Polsce oferuje klientom reklamówki wykonane z przynajmniej 80% surowców z recyklingu i w 100% przeznaczone do recyklingu. Sieć zdecydowała się na kolorowe, nieco humorystyczne grafiki, co dodatkowo przedłuży czas użytkowania każdej z toreb właśnie ze względu na jej atrakcyjny wygląd.

Sieć zachęca również do segregacji i wprowadza specjalne oznaczenia, informujące o kolorze pojemnika, do którego powinny trafić poszczególne elementy odpadu. Docelowo oznaczenia mają pojawić się na wszystkich opakowaniach marek własnych ALDI.

Ochrona klimatu na jeszcze wyższym poziomie