42 mld euro sprzedaży IKEA. Problemy z dostępnością towaru jeszcze potrwają

Zamknięcia sklepów, niedobory towaru i rosnące koszty - z tym mierzył się cały biznes IKEA. Minione 12 miesięcy podsumowuje Jon Abrahamsson Ring, CEO Inter IKEA Group.

- W roku obrotowym 21 zaobserwowaliśmy znaczny spadek dostępności, z którego jeszcze nie wydobyliśmy się, i będzie on kontynuowany do końca roku obrotowego 22. W całym łańcuchu wartości IKEA, twórcy asortymentu, dostawcy, nabywcy, logistyka i oczywiście sprzedawcy detaliczni IKEA wspólnie dokładają wszelkich starań, aby nasze najpopularniejsze produkty, takie jak regał BILLY, były dostępne w magazynie - informuje Jon Abrahamsson Ring. - Jednocześnie na całym świecie rosną ceny transportu i surowców. W IKEA chcemy, by towar był dostępny dla jak największej liczby osób.

Sklepy ruszyły po lockdownie

W tym roku prawie wszystkie sklepy zostały ponownie otwarte i łącznie odwiedziło prawie 775 milionów odwiedzających. Około 45 nowych lokalizacji IKEA (w tym testy) zostało otwartych w FY21, w tym pierwsze sklepy w Meksyku i Słowenii.

- We wrześniu franczyzobiorcy otworzyli pierwszy pełnowymiarowy sklep IKEA w Portoryko i uruchomili e-commerce na Filipinach. Otwarcie naszego pierwszego sklepu na Filipinach planowane jest na listopad, a w tym roku finansowym oczekuje się otwarcia blisko 60 kolejnych lokalizacji - mówi CEO Inter IKEA Group. - W rzeczywistości rozwijamy się tak szybko, jak nigdy dotąd. Od roku obrotowego 19 do końca roku obrotowego 23 spodziewamy się otwarcia łącznie 17 nowych rynków i średnio 50 nowych lokalizacji rocznie (wliczając testy). Wszystko po to, aby nasi klienci mogli dotknąć i wypróbować produkty IKEA przed zakupem.