46% Polaków kupuje wyprawkę szkolną przez internet. Powodem oszczędności

Kanał online jest pierwszym wyborem w zakresie nabywania podręczników do szkół ponadpodstawowych. Na internetowe zakupy decyduje się 46% badanych. W przypadku podręczników dla uczniów szkół podstawowych, w zdecydowanej większości są one zapewniane przez placówki edukacyjne. Tylko co czwarty ankietowany kupuje książki drogą online.

Jak wynika z badania ankietowego zrealizowanego przez Shopee, w Internecie można znaleźć wiele ofert w lepszych cenach. Jest to główny powód, dla którego poszukiwania szkolnej wyprawki koncentrują się na sklepach e-commerce oraz zakupowych platformach online. Zwróciła na niego uwagę ponad połowa badanych, którzy cenią sobie atrakcyjne promocje, dostawę do domu, oszczędność czasu czy możliwość wyboru wielu produktów w jednym miejscu.

Ponad 72% ankietowanych wskazało na kupno drogą online komputera lub tabletu do szkoły. Podobny odsetek jest zdania, że elementy wyposażenia pokoju, jak biurko, lampa czy krzesło także najdogodniej nabyć przez Internet. Wyjątek stanowią natomiast buty do szkoły. 59% badanych wskazało na stacjonarną wizytę w sklepie, aby dokonać przemyślanego wyboru.