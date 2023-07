4F partnerem spotkań jogowych Sky Your Body

„Sky Your Body” to cykl letnich spotkań trwających od połowy maja do połowy września, które mają na celu zmotywowanie do chwili relaksu oraz pracy nad własnym ciałem. Podczas zajęć prowadzonych przez certyfikowanych instruktorów, uczestnicy dzięki ulubionej praktyce mogą popracować nad wzmocnieniem własnego ciała. Zajęcia odbywają się w każdą niedzielę. Poranna sesja o 9:30 jest poświęcona energetycznej praktyce jogi lub body art a na wieczornej o 17:30 można zrelaksować się przy stretchingu lub pilatesie. Każde spotkanie jest zwieńczone wspólnym posiłkiem, podczas którego uczestnicy mogą podzielić się swoją pasją oraz inspiracją do pracy nad własnym ciałem oraz zaczerpnąć wiedzy od instruktorów prowadzących zajęcia.

4F po raz kolejny jest blisko tych, którzy chcą żyć aktywnie, motywując ich do regularnych aktywności fizycznej oraz kontynuowania swojej pasji do ulubionego sportu. Trenerzy prowadzący zajęcia mogą przetestować profesjonalne stroje 4F, a uczestnicy ćwiczą na matach do jogi, zapewnionych przez markę. Wybrane zajęcia są prowadzone przez Agnieszkę Kunert i Aleksandrę Chalimoniuk, które oprócz tego, że na co dzień należą do Team’u 4F, są również certyfikowanymi instruktorkami jogi, chętnie dzielącymi się swoją pasją i zamiłowaniem do tej wyjątkowej praktyki.