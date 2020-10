4F startuje ze sportową kawiarnią 4F Cafe, showroomem i punktem click&collect

fot. Igor Klaja

6 października przy ul. Konstruktorskiej 12 w Warszawie zostanie otwarta sportowa kawiarnia 4F Cafe - nowy projekt Igora Klaji, właściciela sieci sklepów 4F. Kawiarnia to także showroom marki 4F i punkt click&collect. Do końca roku kawiarni ma być 5, a w przyszłym nawet 100. Firma wchodzi także w produkcję odżywek wspomagających sportowy tryb życia. Do sklepów mają trafić w kwietniu 2021.

Pierwszy lokal 4F CAFÉ będzie początkiem sieci multifunkcyjnych kawiarni w stylu popularnej marki sportowej. Marka planuje franczyzę lokali.

Nowe miejsce ma być realizacją idei, w której zdrowy styl życia, sport i moda grają w jednej drużynie. Pomysł otwarcia kawiarni powstał podczas pandemii.

Produkty 4F są dostępne w ponad 230 sklepach monobrandowych w Polsce, Rumunii i Czechach oraz na Łotwie, Litwie, Słowacji – i od sierpnia br. także na Ukrainie. Kolekcja hurtowa 4F jest eksportowana do ponad 40 krajów.