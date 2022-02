4F wypożyczy stroje narciarskie

Rosnący udział ubrań wypożyczonych i używanych

Raport „The State of Fashion 2019” (McKinsey x Business of Fashion) pokazuje, że w przyszłości coraz więcej konsumentów będzie widziało w swoich szafach rosnący udział produktów używanych i wypożyczanych. W trosce o planetę i w odpowiedzi na potrzeby klientów firma OTCF (właściciel m.in. marki 4F) rozpoczęła testowy projekt wypożyczalni ubrań narciarskich. Wypożyczalnia została uruchomiona w ramach zainicjowanej w styczniu br. strategii środowiskowej 4F Change, u której podstaw leży dążenie do ograniczenia wpływu branży tekstylnej i odzieżowej na środowisko.



- Dajemy naszym klientom wybór, jednocześnie dbając o środowisko. Stroje narciarskie służą bardzo długo, są zrobione z trwałych, mocnych materiałów. Wypożyczenie zestawu na zimę ma wiele zalet - pozwala nam sprawdzić modele i dobrać odpowiednie wyposażenie do warunków pogodowych, sprawdzić, w czym nam wygodnie na stoku - mówi Przemysław Feliga, ESG Project Manager, OTCF.

Jak działa wypożyczalnia?

Wypożyczania działa on-line. Ubranie wysyłane jest w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia. Także po powrocie do domu możemy zwrócić strój, korzystając z usług kuriera. Miłośnicy białego szaleństwa nie muszą też martwić się o pranie. Strój dostarczany jest świeży i uprany, a jego czyszczenie po wyjeździe leży po stronie 4F.