5,5 mld zł przychodów IKEA Retail Polska

IKEA Retail Polska zakończyła rok finansowy 2022, trwający od 1 września 2021 do 31 sierpnia 2022, osiągając przychód na poziomie 5,5 mld zł. Sprzedaż wzrosła we wszystkich kanałach, a firmie udało się dostosować do trudnych, globalnych realiów ekonomicznych i oczekiwań oraz potrzeb konsumentów. Rok 2022 to także kolejne działania, zbliżające IKEA do osiągnięcia celu pozytywności klimatycznej (net zero).