5 mld euro sprzedaży Grupy Henkel w trzecim kwartale

W trzecim kwartale Henkel zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży o 3,9% w ujęciu organicznym do około 5 mld euro oraz spadek o 1,5%w ujęciu nominalnym.

Wszystkie sektory biznesowe notują dodatnie wyniki:

– Adhesive Technologies (kleje budowlane i konsumenckie oraz kleje i technologie dla przemysłu) – wzrost przychodów ze sprzedaży o 1,3% w ujęciu organicznym; spadek o 4,8% w ujęciu nominalnym – Beauty Care (kosmetyki) – wysoki wzrost przychodów ze sprzedaży: 4,3% w ujęciu organicznym i 3,0% w ujęciu nominalnym

– Laundry & Home Care (środki piorące i czystości) – istotny wzrost przychodów ze sprzedaży: o 7,7% w ujęciu organicznym i 0,7% w ujęciu nominalnym

Przychody ze sprzedaży w poszczególnych regionach kształtowały się w sposób zróżnicowany: rynki wschodzące – wzrost o 8,8%, rynki rozwinięte – wzrost o 0,6%

W III kw. 2020 r. firma Henkel odnotowała wysoki wzrost sprzedaży na poziomie 3,9% w ujęciu organicznym, pomimo utrzymujących się trudnych warunków prowadzenia działalności gospodarczej spowodowanych pandemią COVID-19. Przychody ze sprzedaży wyniosły około 5 mld euro i zmniejszyły się w ujęciu nominalnym o 1,5%. Na początku października Henkel opublikował wstępne dane dotyczące wyników sprzedaży w trzecim kwartale i przedstawił nową prognozę wyników za rok obrotowy 2020.

- Globalny kryzys spowodowany pandemią koronawirusa ma nadal decydujący wpływ na sytuację rynkową. Niemniej jednak w trzecim kwartale Henkel osiągnął dobre wyniki, do czego przyczyniły się wszystkie trzy sektory biznesowe. Wyniki te potwierdzają, że Henkel posiada solidny, zdywersyfikowany portfel popularnych marek i innowacyjnych technologii oferowanych klientom z branży dóbr przemysłowych i konsumenckich. Henkel odnotowuje również korzyści dzięki dodatkowym inwestycjom w projekty marketingowe i innowacyjne oraz w rozwój cyfryzacji. Ponadto w trzecim kwartale znacznie zwiększyliśmy sprzedaż internetową – łączny udział tego kanału sprzedaży przekroczył 15% - powiedział Carsten Knobel, prezes zarządu Henkel.

- W czasie kryzysu spowodowanego pandemią koronawirusa szybko i elastycznie dostosowaliśmy się do zachodzących zmian, kontynuując jednocześnie intensywne działania zorientowane na ukierunkowany rozwój, który to strategiczny kierunek obraliśmy w marcu bieżącego roku. Przygotowaliśmy nowe prognozy rocznych wyników, które przedstawiają nasze przewidywania dotyczące sytuacji Henkla do końca roku. Chociaż zakładamy, że w czwartym kwartale będziemy nadal odczuwać negatywne skutki pandemii, nie spodziewamy się, aby w regionach istotnych z punktu widzenia działalności firmy doszło do powtórnego zamrożenia gospodarki na dużą skalę, jakiego byliśmy świadkami w drugim kwartale. Jesteśmy przekonani, że dzięki koncentracji na ukierunkowanym rozwoju wyjedziemy z kryzysu silniejsi - dodał Carsten Knobel.