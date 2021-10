5 mld zł sprzedaży IKEA w Polsce. Problemy z dostępnością towaru jeszcze potrwają

W minionym roku firma otworzyła 26 nowych sklepów, w tym innowacyjne zielone sklepy miejskie w Wiedniu i Tokio, a także IKEA Décoration w Paryżu, sklep miejski oferujący głównie akcesoria i dekoracje. Firma odnotowała wzrost udziału sprzedaży internetowej w sprzedaży ogółem z 18 proc. do 30 proc. w skali globalnej.

Zamknięcia sklepów, niedobory towaru i rosnące koszty - z tym mierzył się cały biznes IKEA. Minione 12 miesięcy podsumowuje Jon Abrahamsson Ring, CEO Inter IKEA Group.

- W roku obrotowym 21 zaobserwowaliśmy znaczny spadek dostępności, z którego jeszcze nie wydobyliśmy się, i będzie on kontynuowany do końca roku obrotowego 22. W całym łańcuchu wartości IKEA, twórcy asortymentu, dostawcy, nabywcy, logistyka i oczywiście sprzedawcy detaliczni IKEA wspólnie dokładają wszelkich starań, aby nasze najpopularniejsze produkty, takie jak regał BILLY, były dostępne w magazynie - informuje Jon Abrahamsson Ring. - Jednocześnie na całym świecie rosną ceny transportu i surowców. W IKEA chcemy, by towar był dostępny dla jak największej liczby osób.

- Zainwestowaliśmy zarówno w stacjonarną, jak i cyfrową sprzedaż, rozwijaliśmy usługi zdalnego planowania i sprzedaży. Przygotowaliśmy jeszcze lepszą ofertę dla tych, którzy cenią jakość i niskie ceny, pomagając im zrealizować marzenia dotyczące lepszego życia w domu. 9-procentowy wzrost sprzedaży to imponujący wynik. Osiągnęliśmy go pomimo trudnego okresu pandemii, zakłóceń w międzynarodowym systemie frachtu morskiego, przy ograniczonej dostępności niektórych surowców i braku kierowców w całej Europie – mówi Karin Sköld, prezeska i dyrektorka generalna ds. Zrównoważonego Rozwoju w IKEA Retail w Polsce.

W minionym roku finansowym blisko 22,5 mln osób odwiedziło 12 sklepów IKEA w 10 polskich miastach, w tym najnowszą lokalizację firmy w Szczecinie. Ponadto, na stronie IKEA.pl odnotowano ponad 163 mln wizyt.

Wzrost udziału sprzedaży online w całkowitej sprzedaży osiągnął 29 proc. w roku finansowym 2021 w porównaniu do 20 proc. w roku poprzednim. Liczba klubowiczów IKEA Family w omawianym okresie zbliżyła się do 5 mln, co oznacza wzrost o blisko 700 tys. osób w porównaniu do 2020 roku. Postawiono na rozwój sieci Punktów Odbioru Zamówień IKEA w całym kraju (74), skrytek IKEA w sklepach w Łodzi i na Targówku oraz paczkomatów (14 tys.). Centrum Obsługi Klienta IKEA poprzez Domolinię obsłużyło 2 miliony klientów.