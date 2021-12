5 mln zł od inwestorów dla Tenczyńskiej Okovity. Na czym polega tokenizacja whisky?

– Od początku wiedziałem, że tokenizacja pozwoli spopularyzować i rozszerzyć dostępność produkowanej przez nas whisky i okowity. Stworzyliśmy inwestorom elastyczną formę inwestowania w coś unikalnego na polskim rynku. Żyjemy w miejscu, w którym nie każdego stać na zakup całej beczki lub czekanie 3 lat na realizację swojego zysku. Część z inwestorów chce szybkiej realizacji zysków z zainwestowanych przez siebie środków. Dzięki programowi tokenizacji obrót produktami Tenczyńskiej Okovity jest szybki, tani i w pełni bezpieczny. Odbywa się w wirtualnej przestrzeni, bez konieczności fizycznego kontaktu z produktem. Konsumenci naszych produktów już znają jakość Tenczyńskiej Okovity. Pora by przekonali się o tym inwestorzy. Dziękuję wszystkim za zaufanie – mówi Janusz Palikot, współwłaściciel i pomysłodawca projektu.

Tokenizacja whisky

Każdy właściciel lub grupa współwłaścicieli danej beczki whisky lub okovity kupiła tokeny o wartości 100 zł każdy, odpowiadający pojemności 0,5l w danej beczce. Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem, aby móc mówić o whisky alkohol musi leżakować w beczce dębowej minimum 3 lata. Oznacza to, że przez ten okres zainwestowany kapitał zostaje zamrożony. Tokeny dają szansę na płynne zarządzanie posiadanymi udziałami i samodzielnej decyzji o czasie realizacji zysku z inwestycji w alkohole produkowane przez Tenczyńską Okovitę. Każdy klient uczestniczący w programie tokenizacji dostał do wyboru kilka opcji co zrobić z należącym do niego produktem. Po pierwsze może odebrać butelki 0,5l whisky wartą 200 zł każda po zakończeniu cyklu produkcji. I podjąć decyzję co z nią zrobić – sprzedać, przechować lub skonsumować. Może zostawić ten alkohol do sprzedaży firmie. W takim scenariuszu zysk ze sprzedaży dzielony jest po połowie (tj. 50 zł dla inwestora, 50 zł dla firmy) lub może zostawić w beczce na kolejne 3 lata powiększając swój zysk.