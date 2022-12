5 najlepszych dni dla handlu w tym roku

W okresie wiosennym wraz z cieplejszymi dniami wzrasta konsumpcja produktów sezonowych, która ma swój szczyt w czasie wakacyjnym, gdy obroty są największe. Wpływ na to ma zwiększona konsumpcja piwa, wyrobów tytoniowych, napojów bezalkoholowych czy lodów – kategorii impulsowych i sezonowych, a jednocześnie bardzo istotnych dla obrotów w sklepach poniżej 300 mkw.

Po letnim szczycie, obroty od września do kolejnej wiosny maleją. W tym spadkowym trendzie, który trwa do lutego mają jednak miejsca dwa odbicia. Pierwsze w październiku, gdy pod koniec miesiąca kupujemy więcej przygotowując się do 1 listopada. Zwiększają się wtedy obroty produktów spożywczych, których potrzebujemy więcej w związku z dodatkowymi spotkaniami rodzinnymi, produktów na imprezy, słodyczy na Halloween oraz tradycyjnie zniczy, wkładów czy akcesoriów do ich zapalania. Drugim momentem przełamania trendu jest oczywiście grudzień. Sprzedaż wzmacniają zakupy na Mikołajki, Boże Narodzenie, Sylwester a dodatkowo w tym roku także mistrzostwa świata w piłce nożnej. Już pierwszy tydzień grudnia (28.11-4.12) przyniósł odbicie sprzedaży po dwóch tygodniach listopadowych spadków. Przyczyniła się do tego m.in. rosnąca sprzedaż Słodyczy – kalendarzy adwentowych i słodkich prezentów mikołajkowych. Przez pierwsze dwa tygodnie od rozpoczęcia mistrzostw świata w piłce wzrosła także sprzedaż Słonych przekąsek – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektorka ds. analiz rynkowych w M/platform.