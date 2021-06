5 przykazań dla e-sklepów

fot. sklep musi się szybko ładować, żeby nie stracić klienta



Pozyskanie nowego klienta jest od sześciu do siedmiu razy droższe niż utrzymanie obecnego. Co więcej, oddani klienci wydają więcej pieniędzy niż osoby, które dokonują jednorazowych zakupów. Jak więc zadbać o klienta, by chciał wracać?

Szanse e-sklepu rosną, jeśli m.in.

strona internetowa szybko się ładuje,

obsługa klienta jest dostępna w wielu kanałach,

za zakupy można zdobywać punkty wymieniane na nagrody,

przesyłki są dostarczane szybko i w ekologicznych opakowaniach,

sklep nie robi problemów w przypadku zwrotów, a nawet je ułatwia.





Oddani klienci generują nie tylko większość obrotów w firmach, ale także wydają więcej pieniędzy niż osoby, które dokonują jednorazowych zakupów, ale klient nie będzie czekał na otwarcie strony dłużej niż kilka sekund (i to nawet, jeśli nie dysponuje szybkim łączem). Dlatego tak ważne jest, aby strona internetowa nie była przeładowana elementami spowalniającymi jej działanie. A gdy już się otworzy, powinna od razu wzbudzać zaufanie.

Estetyka, czytelność, łatwość znalezienia potrzebnych informacji – wszystko to powoduje, że chcemy pozostać na danej witrynie. Pamiętajmy, że większość z nas wybiera zakupy internetowe ze względu na oszczędność czasu, dlatego przejrzystość i intuicyjność jest bardzo istotna. Powinniśmy przy tym zadbać o wygodną nawigację zarówno na urządzeniach mobilnych, jak i na komputerach stacjonarnych. Wystarczy zaniedbać jakiś drobiazg, by klient wyszedł ze sklepu i już do niego nie wrócił.

Rabat

Aby klient chciał wrócić zaproponuj rabat na pierwsze zakupy w zamian za pozostawienie adresu e-mail, na który sklep będzie mógł przesyłać informacje o nowościach i promocjach. Rabat to dla wielu wahających się kupujących dobry pretekst, aby wypróbować ofertę sklepu.

W przeciwieństwie do obcinanych przez algorytmy zasięgów w mediach społecznościowych, własna baza adresowa pozostaje czymś, czego nikt Ci nie odbierze.

Obsługa