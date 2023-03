5 sposobów dla przedsiębiorców na obniżenie podatku

Nie da się ukryć, że zmiany wprowadzone przez Polski Ład w 2022 roku znacząco wpłynęły na sposób rocznego rozliczenia przedsiębiorców. Okazuje się jednak, że ich świadomość oraz znajomość sposobów na to, by zapłacić jak najniższy podatek nie jest wśród przedsiębiorców oczywista. W badaniu przeprowadzonym przez SW Research na zlecenie e-pity zadano przedsiębiorcom pytanie o możliwość zmiany formy opodatkowania za 2022 rok – a jest to jedna z bardziej znaczących zmian wprowadzonych przez nowe przepisy. Aż 60% respondentów nie było świadomych tej możliwości lub udzieliło błędnej odpowiedzi twierdząc, że taka zmiana jest niemożliwa. Na co zatem warto zwrócić uwagę przy rozliczeniach? Jak rozliczyć PIT, żeby nie stracić? Przedstawiamy 5 rekomendowanych przez ekspertkę podatkową sposobów na niski podatek dla przedsiębiorcy.

Nowe ulgi dla przedsiębiorców – jak z nich skorzystać przy rozliczeniach rocznych

Okazuje się, że szczególnie dla przedsiębiorców, nowe przepisy wprowadzone przez Polski Ład mają potencjał zmiany na lepsze. Pierwszą dobrą wiadomością jest wprowadzenie nowych ulg, z których przedsiębiorcy mogą skorzystać. Ustawodawca nowymi rozwiązaniami wspiera tych, którzy są innowacyjni oraz tych, którzy chętniej korzystają z najnowszych technologii.

- Polski Ład wprowadził pakiet ulg z których mogą skorzystać przedsiębiorcy. Od 2022 roku firmy mają dużo szerszy wachlarz możliwości związanych z preferencyjnym opodatkowaniem niż w latach ubiegłych. Ustawodawca wprowadzając szereg udogodnień dla przedsiębiorcy niewątpliwie stawia m.in. na rozwój nowych technologii oraz produktów, ekspansję rynków oraz zwiększenie poziomu transakcji bezgotówkowych – mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.

Nowe ulgi z których mogą skorzystać przedsiębiorcy:

ulga na renowację, modernizację i nabycie nieruchomości zabytkowych oraz na inwestycje w fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej lub spółdzielni mieszkaniowej utworzonej dla zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków,

ulga na inwestycję w spółki alternatywne,

ulga z tytułu opłacania składek na rzecz związków zawodowych,

połączenie ulgi B+R i ulgi IP Box – od tego roku możliwe jest łączenie tych ulg oraz odliczenie kosztów kwalifikowanych wraz z preferencyjną stawką podatku w wysokości 5% dla określonych dochodów dotyczących działalności badawczo-rozwojowej.

Z kolei ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą, mogą skorzystać z następujących odliczeń:

ulga marketingowa – z tytułu wydatków poniesionych w celu zwiększenia przychodów ze sprzedaży produktów,

ulga na koszty produkcji próbnej nowego produktu i wprowadzenie na rynek nowego produktu,

ulga na działalność sportową i kulturalną

ulga na nabycie terminala płatniczego oraz wydatki związane z obsługą transakcji płatniczych przy jego użyciu,

ulga na robotyzację przedsiębiorstwa,

ulga na innowacyjnego pracownika,

ulga na nabycie/objęcie udziałów lub akcji.

Zmiana zasad opodatkowania skalą i podatkowej

Przedsiębiorcy, u których rozliczenie przebiega według skali podatkowej mogą za cały rok stosować 12% stawkę podatku – o ile ich dochód nie przekroczył 120 000 zł. Po wyliczeniu podatku według tej stawki zastosować należy kwotę zmniejszającą, która wynosi 3600 zł. Nadwyżkę ponad 120 000 zł opodatkowuje się 32% podatkiem. Powyższa reguła dotyczy również wyliczenia zaliczki na podatek – począwszy od zaliczki opłacanej w lipcu 2022 roku (za czerwiec). Możliwe jest również ich obniżenie o składkę na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z regułami obowiązującymi od 1 lipca 2022 r. W sytuacji nadpłacenia zaliczek z pierwszej części roku (gdy pierwszy próg skali wynosił 17%), podatnik będzie miał prawo do ich zwrotu w związku z rocznym rozliczeniem podatku po złożeniu deklaracji podatkowej.

- Choć podwyższenie przez Ustawodawcę progu skali podatkowej do 120.000 zł, kwoty wolnej od podatku do 30.000 zł oraz obniżenie stawki pierwszego progu do 12% było działaniami wyczekiwanymi, to należy pamiętać, że nie były to jedyne zmiany dotyczące rozliczeń skalą podatkową wprowadzone od 2022 roku. Polski Ład zniósł możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podatku, co niewątpliwie nie było zmianą korzystną dla podatników. Każdy przedsiębiorca powinien zatem przeanalizować, która z dostępnych form opodatkowania jest dla niego najatrakcyjniejsza. Na jego decyzję będzie wpływać wiele czynników tj. osiągane dochody, profil wykonywanej działalności, możliwość skorzystania z poszczególnych ulg, czy też chęć rozliczania się wspólnie z małżonkiem – komentuje Monika Piątkowska, doradca podatkowy, ekspertka z e-pity.pl.

Możliwość zmiany formy opodatkowania przy rozliczeniu rocznym

Podatnicy opodatkowani przed 1 lipca 2022 liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym mogą wybrać opodatkowanie dochodów osiągniętych w 2022 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej według skali podatkowej (12% / 32%). Warunek to złożenie zawiadomienia o tym wyborze w zeznaniu PIT-36, złożonym w terminie do 2 maja 2023 r. Zatem przed złożeniem swojego zeznania podatkowego każdy przedsiębiorca, który pierwotnie miał rozliczać się liniowo lub ryczałtem ewidencjonowanym powinien zweryfikować, czy nie jest dla niego korzystniejsze rozliczenie się zastosowaniem zasad skali podatkowej.

Nowe limity zwolnień podatkowych

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości 85.528 zł, jeśli spełniają kryteria przewidziane w poszczególnych ulgach podatkowych. Choć niewątpliwie jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla podatników, muszą oni pamiętać o tym, że są to ulgi niejednokrotnie bardzo skomplikowane w rozliczeniu. Jeśli korzystamy ze zwolnienia, nie możemy odliczyć składek na zaliczki ZUS, które zostały odprowadzone od przychodów objętych daną ulgą. Zatem niezwykle ważne jest odpowiednie rozdzielenie składek na ubezpieczenia społeczne na te, które podlegają odliczeniu i te, których przy odliczeniu nie uwzględniamy. Jest to tym bardziej kłopotliwe, jeśli otrzymujemy przychody z kilku źródeł.

Przedsiębiorcy otrzymali również możliwość korzystania ze zwolnień:

jako zmieniający rezydencję podatkową na polską,

dla rodziny wychowującej 4 i więcej dzieci,

jako pracujący (prowadzący działalność gospodarczą) seniorzy w wieku emerytalnym, którzy nie pobierają przysługujących im świadczeń z organów ZUS.

Łączna wartość zwolnienia nie może przekroczyć rocznie 85 528 zł przychodu. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania przychodów do wysokości 85.528 zł, jeśli spełniają kryteria przewidziane w poszczególnych ulgach podatkowych. Choć niewątpliwie jest to rozwiązanie bardzo korzystne dla podatników, muszą oni pamiętać o tym, że są to ulgi niejednokrotnie bardzo skomplikowane w rozliczeniu. Jeśli korzystamy ze zwolnienia, nie możemy odliczyć składek na zaliczki ZUS, które zostały odprowadzone od przychodów objętych daną ulgą. Zatem niezwykle ważne jest odpowiednie rozdzielenie składek na ubezpieczenia społeczne na te które podlegają odliczeniu i te których przy odliczeniu nie uwzględniamy. Jest to tym bardziej kłopotliwe, jeśli otrzymujemy przychody z kilku źródeł. Następnym problemem, który mogą napotkać przedsiębiorcy przy zwolnieniach z opodatkowania związanych z ulgami, jest odpowiednie rozdzielenie przychodów, które podlegają zwolnieniu oraz na te, które z tego zwolnienia nie korzystają. Szczególnie trudne będzie to dla pracujących seniorów, gdyż nie tylko muszą pilnować momentu przekroczenia limitu zwolnienia 85.528 zł, ale również weryfikować w którym dokładnie dniu uzyskali uprawnienia do emerytury, jak również kiedy otrzymali pierwsze świadczenie z tego tytułu.

Niejednokrotnie zatem skorzystanie z ulg, będzie wymagało od podatników szerokiej wiedzy podatkowej i skrupulatnych obliczeń.

Usunięte odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Od 1 stycznia 2022 r. usunięte zostało odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne z jednoczesnym ustaleniem jej wysokości od dochodu (przychodu), a nie jak do tej pory – od stałej podstawy, niezależnej od dochodowości przedsiębiorstwa. Efektem stało się istotne obciążenie w postaci dodatkowej daniny wynoszącej:

9% dochodu – w przypadku przedsiębiorstw rozliczających się według skali podatkowej (tj. obciążonych podatkiem 12% przy dochodzie do 120 000 zł i 32% przy dochodzie ponad 120 000 zł),

4,9% dochodu – w przypadku opodatkowanych liniowo (podatek 19% dochodu).

Dla osób opodatkowanych kartą podatkową, składka wynosi 9% wysokości minimalnego wynagrodzenia natomiast u ryczałtowców stała wartość ubezpieczenia zdrowotnego uzależniona jest od dwóch czynników tj. osiągniętych przychodów oraz przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w IV kwartale roku poprzedzającego rok składkowy.

– Z kolei jeżeli przedsiębiorca rozlicza się liniowo może odliczyć składki od dochodu lub zaliczyć je do kosztów uzyskania przychodu, jednak tylko do określonego limitu, który w 2023 roku wynosi 10.200 zł. W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jest możliwość odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od osiągniętego zysku, natomiast tym, którzy rozliczają się za pomocą karty podatkowej przysługuje odliczenie 19% zapłaconej składki od podatku – wyjaśnia ekspertka z e-pity.