50 mln euro pożyczki z EBOR dla Eurocashu na przejęcie Frisco

fot. dlahandlu.pl

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju przyznał firmie Eurocash 50 mln euro pożyczki, która wesprze przejęcie sklepu Frisco.pl.

Pożyczka będzie przeznaczona na akwizycję internetowego sklepu spożywczego Frisco.pl oraz wsparcie bieżącego kapitału obrotowego.

Całość projektu również wyceniono na 50 mln euro.

Przypomnijmy, 23 grudnia Eurocash podał, że nabędzie od funduszy MCI akcje Frisco S.A. Zgodnie z zawartą umową, fundusze MCI sprzedadzą na rzecz Eurocash blisko 56% akcji spółki Frisco S.A., realizując łącznie zwrot na poziomie 2,8x CoC (cash-on-cash).

Grupa Eurocash jest strategicznym akcjonariuszem Frisco od 2014 r., posiadającym ponad 44% akcji.

Frisco S.A. prowadzi supermarket online frisco.pl i jest to jeden z najdłużej działających supermarketów online. Fundusze z Grupy MCI miały znaczący wkład w budowę wartości Frisco. Inwestycja funduszu MCI.TechVentures odbyła się przy przychodach spółki na poziomie 17 mln zł, które w ciągu 7 lat wzrosły siedmiokrotnie.

Transakcja zostanie rozliczona w czerwcu 2020 r.

Luis Amaral, Prezes Grupy Eurocash powiedział wtedy: Inwestycja we Frisco to kolejny element naszej strategii ukierunkowanej na wspieranie niezależnego handlu w Polsce poprzez rozwój innowacyjnych formatów detalicznych i rozwiązań technologicznych. Współpraca z MCI w ramach Frisco to modelowy przykład połączenia wiedzy i doświadczenia MCI w rozwoju biznesów on-line ze skalą i doświadczeniem Grupy Eurocash w dystrybucji artykułów spożywczych.

Tomasz Czechowicz, Partner Zarządzający MCI skomentował: Szacujemy, że wartość przychodów Frisco.pl w całym 2019 roku wyniesie około 120 mln PLN. Frisco jest liderem handlu e-grocery z dużą przewagą nad swoimi konkurentami. W czasie trwania naszej inwestycji przebudowaliśmy zespół zarządzający, uporządkowaliśmy model biznesowy i zrealizowaliśmy inwestycje w nowoczesne, wysoce zautomatyzowane centrum logistyczne. Inwestycja we Frisco była realizowana przez fundusze Helix Ventures Partners i MCI.TechVentures, a w kolejnym etapie dołączyła jako inwestor Grupa Eurocash, wnosząc wartościowy wkład w rozwój spółki i stając się docelowym inwestorem strategicznym dla Frisco.

Eurocash S.A. jest wiodącym hurtownikiem w Polsce, którego większościowym udziałowcem (około 44%) jest Luis Manuel Conceicao do Amaral.