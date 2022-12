50 style i Femestage najemcami Galerii Północnej

Listopad 2022 przyniósł ukończenie kolejnych 2 inwestycji. Klienci mogą korzystać z nowej windy, którą zamontowano w strefie wejścia od ul. Światowida, a która porusza się między parterem, pierwszym i drugim piętrem. W praktyce oznacza to, że obiekt posiada obecnie windy w każdej z trzech kluczowych stref - w południowej, centralnej, a teraz także w północnej części galerii.

Skrócić sobie drogę między poziomami galerii mogą także osoby korzystające z nowych schodów, które zamontowane zostały w centralnej osi Północnej, gdzie można znaleźć Green Cafe Nero, H&M, Apart czy iSpot. Nowy ciąg komunikacyjny łączy ze sobą parter z poziomem -1. Jest także alternatywą dla schodów ruchomych.

W ostatnim czasie do najemców galerii dołączyli: 50Style i Femestage, które wynajęło lokal 135 m kw. Kategorie mody w Galerii Północnej reprezentują: H&M, TK Maxx, Mango, MOHITO, Tatuum, Reserved, Cropp, House, Medicine, Kappahl, New Yorker, Lee Cooper, Guess, Lee/Wrangler, Diverse, Vistula, Greenpoint, Bytom. Ofertę obuwia i dodatków wypełniają natomiast sklepy m.in.: CCC, Deichmann, eobuwie.pl, Venezia, Wittchen, Wojas czy Ryłko, a mody sportowej: The North Face, New Balance, Puma, 4F, a także multibrandy: Sizeer, Intersport, Martes Sport.