500 plus zmieni się w 800 plus?

Instytut Emerytalny przeprowadził symulację, w której założył, że 500 plus jest waloryzowane razem z emeryturami. Jeżeli tak byłoby, to w przyszłym roku zamiast 500 zł na dziecko rodzice dostawaliby prawie 700, a dokładniej 699,24 zł - informuje serwis superbiz.se.pl. Ze strony polityków padają pierwsze deklaracje o wzroście świadczenia do 800 zł.