53 proc. konsumentów uważa, że przyszłość należy do sklepów bez kasjerów

Jak wynika z badania Santander Consumer Banku 50 proc. Polaków jest zainteresowanych robieniem zakupów w autonomicznych sklepach, a 52,8 proc. z nas uważa, że tego typu sklepy to przyszłość handlu.

Jednocześnie ok. 40 proc. Polaków wybiera na zakupy tradycyjne sklepy stacjonarne,

Entuzjaści sklepów autonomicznych są najbardziej widoczni w dużych miastach od 250 do 500 tys. mieszkańców. Natomiast najmniej przychylni prowadzonemu w ten sposób handlowi są mieszkańcy wsi i seniorzy powyżej 70 roku życia. Najmłodszych cieszy idea nowego modelu sprzedaży, a zwłaszcza perspektywa robienia zakupów bez ingerencji pracowników. Tę odpowiedź wybrało aż 66,5 proc. ankietowanych w wieku od 18 do 29 lat. Respondenci widzą również w sklepach autonomicznych szansę na rozwiązanie problemu kolejek, które są najczęstszym powodem do narzekań na sklepy stacjonarne. Tę możliwość dostrzegła 1/3 ankietowanych. Poza tym prawie 69 proc. badanych ma nadzieję na niższe ceny produktów w związku z pełną automatyzacją i brakiem obsługi.

- Prawie 70 proc. Polaków uważa, że rozwój rynku sklepów autonomicznych niesie ze sobą zagrożenie w postaci pozbawienia ludzi miejsc pracy. Co ciekawe, na ten aspekt zwróciło uwagę niemalże 90 proc. badanych w wieku od 18 do 29 lat – mówi Adam Piwek, koordynator projektu „Polaków portfel własny” w Santander Consumer Banku.

W przypadku zalet zakupów online klienci cenią sobie oszczędność czasu związaną z brakiem konieczności szukania miejsca parkingowego czy stania w kolejce, bogaty asortyment sklepów (30 proc.) - w większości mieszkańców wsi; możliwość porównywania cen (23,6 proc.) i dostęp do produktów z całego świata (23,5 proc.). Możliwość kupowania produktów za pomocą zagranicznych platform miała szczególne znaczenie dla respondentów z najmłodszych grup wiekowych oraz osób z niższym wykształceniem.

W przypadku zakupów stacjonarnych główną przewagą jest możliwość obejrzenia produktu na żywo i wypróbowania go przed nabyciem (74 proc.); możliwość zabrania od razu towaru. W grupie klientów, którzy korzystają wyłącznie z handlu tradycyjnego przeważają mieszkańcy małych ośrodków, osoby z niższym wykształceniem i seniorzy. Jednak im wyższy dochód uczestnika badania, tym większe prawdopodobieństwo, że korzysta on z e-commerce. Niechęć do robienia zakupów online wyraziło tylko 8 proc. osób zarabiających ponad 5 000 zł miesięcznie i aż 66,8 proc. tych, których dochód mieści się w granicach 1 000 – 2 000 zł.