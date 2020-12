59 proc. Polaków chętniej wybiera produkty krajowe niż z importu

Ponad połowa Polaków (57 proc.) deklaruje, że stara się unikać produktów szkodzących środowisku. Podobny odsetek (58 proc.) dostrzega zbytnią konsumpcję współczesnego społeczeństwa. 59 proc. badanych chętniej wybiera produkty krajowe niż z importu – wynika z badania zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia dla Szkoły Głównej Handlowej, Katedry Badań Zachowań Konsumentów.

Pandemia zmienia postawy konsumenckie. W większym stopniu zwracamy uwagę na to, czy kupując dany produkt wspieramy rodzimą gospodarkę, czy dany produkt nie szkodzi środowisku i czy na pewno służy nam i naszemu zdrowiu.

Spośród czterech badanych krajów europejskich największy patriotyzm konsumencki deklarują Włosi – niemal trzy czwarte z nich woli produkty krajowe niż z importu. Wyniki w pozostałych krajach są bardzo zbliżone – w Polsce 59% respondentów deklaruje wybór polskiego produktu.

W Polsce najwyższy odsetek badanych (57%) przyznaje, że stara się unikać produktów, które szkodzą środowisku. Połowa z nas jest wyczulona na niewłaściwe traktowanie pracowników przez firmę i jest gotowa, przynajmniej na poziomie deklaracji, nie wybierać produktów takiej firmy. Niemal połowa badanych (44%) zwraca uwagę na to, czy opakowanie produktu daje się zrecyklingować. Co trzeci Polak (35%) przyznaje, że bardziej niż dotychczas zwraca uwagę na to, czy produkty kosmetyczne były testowane na zwierzętach.

Ponad połowa Polaków (58%) dostrzega nadmierny konsumpcjonizm, podobny odsetek twierdzi, że jest bardziej krytyczny w stosunku do reklam i promocji (57%) i niemal połowa – do reklam rozbudzających nowe potrzeby (48%).

Badani przyznają też, że bardziej niż do tej pory interesują się prawami konsumenckimi, częściej czytają skład produktów oraz zwracają uwagę personelowi, jeżeli produkty na półkach są przeterminowane.