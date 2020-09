6,5 mln użytkowników korzysta z aplikacji Lidl Plus

Aplikacja Lidl Plus przekonała konsumentów, fot mat. pras.

W niecałe półtora roku aplikację sieci sklepów Lidl pobrano 6,5 miliona razy - podały wirtualnemedia.pl.

Aplikacja zakupowa Lidl Plus została uruchomiona w kwietniu ubiegłego roku. W Lidl Plus klient ma dostęp do aktualnej oferty sieci, rabatów, kuponów. Dzięki e-paragonom na bieżąco może sprawdzać, ile wydał na zakupy.

