6,8 tys. sklepów Żabka z usługą "zamów i odbierz"

Od 6 grudnia br. Żabka rozszerza testy usługi „Zamów i Odbierz” na wszystkie blisko 6800 sklepów sieci na terenie całej Polski. Rozwiązanie jest konsekwencją i kolejnym etapem transformacji cyfrowej, która zachodzi w firmie.

Korzystanie z usługi „Zamów i Odbierz” ma wiele zalet, zwłaszcza w obecnej sytuacji epidemiologicznej. Pozwala na skrócenie czasu zakupów i samego pobytu w sklepie oraz zwiększenie ich bezpieczeństwa poprzez skrócenie kontaktu ze sprzedawcą oraz płatność bezgotówkową.

– Dynamiczny rozwój rynku e-commerce, a przede wszystkim zapoczątkowana przez nas kilka lat temu transformacja cyfrowa, sprawiają, że w Żabce nieustannie poszukujemy nowych rozwiązań, by jak najlepiej odpowiadać na zmieniające się potrzeby konsumentów. Sytuacja epidemiologiczna, z którą mierzymy się niemal od początku roku, stała się dla nas dodatkowym bodźcem do przyspieszenia naszych działań w tym obszarze. W kwietniu uruchomiliśmy testowo usługę „Zamów i odbierz”, umożliwiającą klientom zakupy za pośrednictwem aplikacji żappka, z której korzysta już blisko 4 mln użytkowników. Obecnie, kiedy mamy do czynienia z koniecznością zachowania dystansu społecznego oraz zwiększonymi oczekiwaniami dotyczącymi bezpieczeństwa zakupów, spotkała się ona z bardzo dobrym przyjęciem naszych klientów. Dlatego zdecydowaliśmy się rozszerzyć testy na wszystkie blisko 6800 placówek sieci Żabka w Polsce – mówi Tomasz Blicharski, Wiceprezes Zarządu ds. finansowych i rozwoju w Żabka Polska.

Usługa „Zamów i odbierz” dostępna jest dla wszystkich użytkowników aplikacji mobilnej żappka. Zamówienie jest gotowe do obioru już po 15 minutach od momentu jego złożenia, a czas na odebranie zakupów to 2 godziny od chwili otrzymania informacji o jego gotowości. Status zamówienia na bieżąco można śledzić w aplikacji żappka. F