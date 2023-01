6 kar w niespełna miesiąc. Komu bacznie przygląda się UOKiK?

Od 1 stycznia b/r UOKiK nałożył kary na 6 różnych przedsiębiorstw.

W tym samym czasie Urząd ogłosił, że wszczyna postępowanie przeciwko kolejnym podmiotom.

Łącznie UOKiK nałożył w tym roku kary w wysokości ponad 148,6 mln złotych.

Milionowe kary dla przedsiębiorstw

W zaledwie 3 tygodnie prezes UOKiK, Tomasz Chróstny, nałożył na 6 przedsiębiorstw łączną karę w wysokości ponad 148,6 mln złotych. Wobec każdej z firm toczyło się postępowanie wyjaśniające, które zakończyło się decyzją o ukaraniu finansowym firmy. Wysokość kary ustalana jest w oparciu o roczny obrót firmy.

28 mln zł kary dla BO Energy (wcześniej FG Energy)

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której nałożył ponad 28 mln zł kary na spółkę BO Energy (wcześniej FG Energy). Wśród zakwestionowanych praktyk są m.in. utrudnianie konsumentom bezkosztowego odstąpienia od umowy, wprowadzanie ich w błąd co do współpracy z Ministerstwem Klimatu i co do bezpłatności audytu. Ponadto spółka będzie musiała zwrócić pieniądze konsumentom, którzy odstąpili od umowy.

68 mln zł kary dla Agri Plus

Spółka Agri Plus z grupy kapitałowej Animex, jeden z największych organizatorów tuczu trzody chlewnej w Polsce, odbierała hodowcom rekompensaty przyznane im przez państwo za straty związane z ASF. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na przedsiębiorcę ponad 68 mln zł za nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

26 mln złotych kary dla spółki Karcher

Ceny sprzedaży urządzeń i systemów czyszczących marki Kärcher były sztucznie zawyżane przez ponad 20 lat. Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył na spółkę Karcher 26 mln złotych kary. Kara byłaby znacząco wyższa, jednak przedsiębiorca skorzystał z programu łagodzenia kar leniency.

3 mln zł kary dla BNP Paribas i Banku Pocztowego

BNP Paribas Bank Polska oraz Bank Pocztowy bezprawnie ograniczały w bankowości elektronicznej możliwość złożenia wniosków o wakacje kredytowe tylko do maksymalnie 2 lub 4 zamiast 8 miesięcy. Prezes UOKiK nałożył na banki kary w łącznej wysokości blisko 3 mln zł za naruszanie zbiorowych interesów konsumentów.

1,6 mln zł kary dla Poczty Kwiatowej

Prezes UOKiK nałożył na spółkę Poczta Kwiatowa karę w wysokości ponad 1,6 mln zł za stosowanie niedozwolonego postanowienia umownego. Poczta Kwiatowa nie gwarantowała dostarczenia na czas kwiatów lub upominków w dni szczególnego zapotrzebowania na jej usługi - Dzień Babci, Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki i Dzień Ojca. W komunikacji marketingowej Poczta Kwiatowa zachęcała do składania zamówień na święta, w które nie gwarantowała terminowej realizacji usługi.

Ponad 22 mln kary dla Vectry

Vectra jednostronnie, bez podstawy prawnej, zmieniła zapisy umowy na czas nieoznaczony, a następnie bezprawnie podwyższała opłaty za internet i telewizję. Prezes Urzędu Tomasz Chróstny wydał decyzję, w której nałożył na spółkę ponad 22 mln zł kary. Konsumenci mają otrzymać zwrot części opłaconego abonamentu.

Nowe postępowania UOKiK-u

Nowe postępowania UOKiK-u, fot. mat. prasowe

Zarzuty UOKiK wobec T-Mobile

Hasło „1200 GB za darmo przez rok” może wprowadzać w błąd, a warunki promocji nie zostały wyraźnie objaśnione. Sposób prezentacji reklamy w przestrzeni miejskiej jest dla konsumentów nieczytelny. T-Mobile grozi kara do 10 proc. obrotu.

Prezes UOKiK sprawdza deweloperów

Obecne warunki ekonomiczne, a w szczególności wysoka inflacja sprawiają, że przedsiębiorcy podejmują działania mogące negatywnie oddziaływać finansowo na konsumentów. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chróstny rozpoczął badanie rynku w zakresie stosowania tzw. klauzul waloryzacyjnych w branży deweloperskiej. W ramach postępowania wyjaśniającego wezwania do przekazania informacji i niezbędnych dokumentów otrzymało 87 przedsiębiorców, a wobec jednego toczy się już postępowanie wyjaśniające.

Postępowanie przeciwko Good Solution Investments Limited

Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko Good Solution Investments Limited, operatorowi giełdy kryptowalut Kanga Exchange. Zarzuty dotyczą rozpowszechniania nieprawdziwych informacji o posiadaniu aprobaty Komisji Nadzoru Finansowego i polskim pochodzeniu serwisu. Spółce grozi kara do 10 proc. obrotu.

Biedronka, Dino, Kaufland, Lidl, Netto, Żabka na celowniku UOKiK

Rzekome obniżki cen, fałszywe opinie konsumentów w sieci, źle oznaczone płatne reklamy w wynikach wyszukiwania? Prezes UOKiK sprawdza, jak rynek dostosował się do nowych przepisów wynikających z implementacji dyrektywy Omnibus. Na pierwszy ogień idzie informowanie o obniżkach cen - ruszają kontrole Inspekcji Handlowej w 6 sieciach handlowych (Biedronka, Dino, Kaufland, Lidl, Netto, Żabka), a do ok. 40 przedsiębiorców zostały wysłane wystąpienia w sprawie możliwych nieprawidłowości.

Lavard i Lord pod lupą UOKiK

Prezes UOKiK, na podstawie wyników kontroli Inspekcji Handlowej, wszczął postępowania wyjaśniające wobec spółek: Polskie Sklepy Odzieżowe (producenta m.in. ubrań Lavard) i Lord. Etykiety muszą zawierać prawdziwe informacje – to odpowiedzialność producentów.