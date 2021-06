6 na 10 przedsiębiorców uważa, że Polska jest już w recesji

Polscy przedsiębiorcy nie dali się pandemii. Chociaż korona-kryzys obniżył dochody aż 57 proc. firm w kraju, a 46 proc. przyznaje, że miała szczęście przetrwać pandemiczny 2020 rok, to jednak covidowo „poobijane” biznesy są gotowe na to, by odrabiać straty - wynika z raportu Intrum – ”European Payment Report 2021”.

46 proc. przedsiębiorców – respondentów badania Intrum przyznało, że biorąc pod uwagę wpływ korona-kryzysu na przychody i przepływy pieniężne, ich firma miała szczęście przetrwać 2020 rok.

6 na 10 (57 proc.) pytanych osób zaznacza, że pandemia obniżyła zyski ich firm. To pokazuje realny wpływ korona-kryzysu na sytuację finansową przedsiębiorstw. Na niechlubnej liście sektorów, które ucierpiały najbardziej znalazły się: usługi dla biznesu, (60 proc.) przemysł i produkty chemiczne (58 proc.), branża hotelarska (58 proc.) oraz nieruchomości i budownictwo (57 proc.).

– Przedsiębiorcy myśląc o swojej przyszłości, skupiają się głównie na niepewności gospodarczej. Blisko 4 na 10 (38 proc.) respondentów naszego badania przyznaje, że musi minąć od 6 miesięcy do roku, zanim pandemia przestanie mieć wpływ na sytuację finansową ich firm. Część – 33 proc. – jest jeszcze mniej optymistyczna i uważa, że nastąpi to dopiero w 2022 lub w 2023 roku – komentuje Dariusz Sikora, ekspert Intrum.

Perspektywa spowolnienia gospodarczego wydaje się więc nieuchronna. Blisko 6 na 10 (58 proc.) przedsiębiorców jest zdania, że nasz kraj już jest w recesji lub spodziewa się, że kryzys gospodarczy dotknie Polskę w ciągu roku lub dwóch, co stanowi znaczny wzrost w stosunku do zeszłorocznego badania Intrum (48 proc.).

Lekarstwa na czas kryzysu

Jednak w raporcie ”European Payment Report 2021” widnieją również bardziej optymistyczne wnioski. Wynika z niego, że w porównaniu do kolegów z Europy (szczególnie tych z krajów południowych, jak Hiszpania, Włochy, Grecja) polscy przedsiębiorcy lepiej poradzili sobie w korona-kryzysie, przede wszystkim dlatego, że zaczęli działać. Firmy w naszym kraju podejmują działania i wdrażają środki, które nie miałyby miejsca, gdyby nie pandemia. – Zarówno te z sektora MŚP, jak i korporacje, stawiają przede wszystkim na cyfryzację biznesu, czyli zmieniają model prowadzenia działalności na taki, który jest nie tylko bardziej odpowiedni, ale i niezbędny w covidowej rzeczywistości – komentuje Dariusz Sikora, ekspert Intrum.

Mniejsza luka płatnicza