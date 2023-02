6 strategii, jak budować lojalność w 2023 roku

Według badania PwC Customer Loyalty Survey 2022 aż 26% konsumentów przestało korzystać z usług firmy w ciągu ostatniego roku. Z drugiej strony, 39% konsumentów z generacji Millenials jest gotowa wypróbować produkty nowej marki. Jednak pozyskanie nowego klienta kosztuje wiele czasu i pieniędzy. Czy można sprawić, żeby ci, którzy już korzystają z naszych produktów czy usług, stali się jeszcze bardziej lojalnymi klientami?

„Wydaje nam się, że głównym powodem, dla którego klienci rezygnują z korzystania z usług jest kryzys i wzrost cen. Jednak to nie jest do końca prawda. Wzrost cen znajduje się dopiero na 4. miejscu, natomiast blisko 40% klientów rezygnuje z korzystania produktów i usług firm z powodu złego doświadczenia – czy to z produktem, usługą czy obsługą klienta. Warto poszukać nieszablonowych rozwiązań, które zatrzymają naszych obecnych klientów” – wyjaśnia Zuzanna Mikołajczyk, autorka raportu.

Klienci przychodzą i odchodzą, ale część z nich odchodzi od firmy zbyt szybko. Według raportu PwC aż 8% respondentów rezygnuje z oferty marki tylko po jednym złym doświadczeniu.

Innowacyjne strategie do budowania lojalności

W raporcie Zuzanna Mikołajczyk przedstawia 6 strategii budowania lojalności wdrożone przez takie marki jak: Chanel, Kavall, Mercedez-Benz, F&J Gallo, French Connection, Amazon. Każdy z przykładów przedstawia rozwiązania, jakich szukają dziś klienci oraz potrzeby, jakie chcą zaspokoić.