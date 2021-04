6 Vendo Parków w budowie. Kluczowi operatorzy spożywczy i drogeryjni

Trei Real Estate Polska wchodzi na nowe rynki, fot. mat. pras.

Trei Real Estate Polska posiada aktualnie w budowie sześć Vendo Parków o łącznej powierzchni najmu ok. 26 000 mkw. Obiekty zostaną oddane do użytku w tym roku, a cztery z nich już w tym miesiącu. Ponadto w pierwszej połowie 2021 r. Trei rozpocznie budowę kolejnych obiektów w Chorzowie i Radzyminie oraz rozbudowę istniejącego Vendo Parku w Pułtusku.

Trei Real Estate Poland kontynuuje rozwój swojej sieci Vendo Park. Po udanym roku 2020 r., kiedy deweloper wybudował, skomercjalizował i otworzył sześć Vendo Parków: w Jaworze, Płocku, Częstochowie, Solcu Kujawskim, Łukowie i Władysławowie, trwają prace na budowach nowych inwestycji. Do portfela 21 parków handlowych swojej sieci zlokalizowanych na terenie całego kraju, Trei zamierza w samym 2021 r. dodać kolejnych siedem nowych obiektów.

Strategia Trei zakłada budowę Vendo Parków w bezpośrednim sąsiedztwie jednego z wiodących operatorów spożywczych. Deweloper, dla takich sieci jak Biedronka czy Lidl konstruuje często oddzielne, dedykowane budynki.



- W każdym Vendo Parku stawiamy na operatora spożywczego oraz drogerię jako punkt wyjścia. Następnie pozyskujemy sklepy typu „value for money”, takie jak: Action, TEDi czy KiK, gdzie dzisiaj w zasadzie można zrealizować wszystkie potrzeby. Pepco oraz Dealz to także bardzo istotne dla nas marki. Kolejny element tej układanki to sklepy z artykułami gospodarstwa domowego, takie jak Media Expert, Neonet czy RTV Euro AGD. W parkach handlowych do niedawna bardzo brakowało sklepów odzieżowych, ale coraz więcej marek z tego sektora decyduje się na wejście do mniejszych obiektów, w tym do naszych Vendo Parków. Działają w nich już cztery sklepy sieci Sinsay, która podpisała z nami umowy najmu na kolejne trzy sklepy - mówi Jacek Wesołowski, dyrektor zarządzający Trei Real Estate Poland.



W kwietniu tego roku Trei planuje oddać do użytku cztery nowe parki handlowe: w Piekarach Śląskich, Zielonce, Myśliborzu oraz Koszalinie. Vendo Park w Piekarach Śląskich to budynek o powierzchni najmu ok. 5 600 mkw. Wśród najemców znajdą się takie marki jak Biedronka, Orange, KiK, a także sześć sklepów – Hebe, Tedi, Dealz, Neonet, Sinsay i Smyk – które zadebiutują w mieście. W Zielonce deweloper przygotowuje obiekt o powierzchni 2 000 mkw. i sprowadza do miasta salon Media Expert. Ponadto na terenie Vendo Parku w Zielonce działalność poprowadzą sklepy sieci Rossman, Pepco. Na działce sąsiadującej z inwestycją Trei działalność prowadzi firma Lidl.



Z kolei, wraz z otwarciem obiektów w Myśliborzu i Koszalinie, Trei wchodzi na rynek zachodniopomorski. Na terenie myśliborskiego Vendo Parku mieszkańcy miasta zrobią zakupy w sklepach takich jak Biedronka, Martes, a Hebe, Tedi, Action i Smyk to cztery nowe sklepy, jakie pojawią się na mapie zakupowej miasta. W kwietniu otwarty zostanie także pierwszy etap inwestycji w Koszalinie. Projekt przewiduje budowę dwóch budynków handlowych o łącznej powierzchni 5 900 mkw., w której mieścić się będzie 10 sklepów. Wśród najemców pojawią się takie marki jak Biedronka, Rossmann, Maxi Zoo, Tedi, Media Expert, KiK.



Vendo Parki w Inowrocławiu i Oświęcimiu otworzą się dla klientów w drugiej połowie roku – w okolicach sierpnia i września. Zaoferują odpowiednio 3 200 mkw. i 5 300 mkw. powierzchni najmu. Vendo Park w Inowrocławiu jest w 100% wynajęty firmom Lidl, Action, Sinsay, KiK, My Center, Hebe, JBB, Grochola. Vendo Park w Oświęcimiu to pierwszy obiekt handlowy Trei w Małopolsce. Działać tu będzie osiem sklepów, w tym operator spożywczy Netto. Do grona najemców należą także m.in. Netto, Pepco, Sinsay, KiK, Neonet.



W pierwszej połowie roku Trei rozpocznie kolejne budowy nowych obiektów w Chorzowie i Radzyminie. Firma planuje także rozbudowę istniejącego parku w Pułtusku o kolejny, trzeci budynek.