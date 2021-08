6 zasad dobrej ekspozycji

Zasada poziomu wzroku i zasięgu ręki

Produkty będące na wysokości wzroku są najbardziej zauważalne, a tym samym mają największą szansę na udział w sprzedaży lub tzw. nieplanowanych zakupach impulsywnych. Jednocześnie produkty umieszczane na wysokości wzroku, podświadomie odbierane są przez nabywców jako bardziej atrakcyjne – tym samym budzą również większą ciekawość oraz chęć „spróbowania”.

Towary eksponowane w strefie wzroku powinny być ustawiane na wysokości 120-160 centymetrów. Powierzchnie te zazwyczaj przeznacza się na towary atrakcyjne sprzedażowo – wysokomarżowe, promocyjne, końcówki serii czy występujące w dużych ilościach oraz z krótką datą przydatności.

Atrakcyjnym miejscem ekspozycji jest również strefa zasięgu ręki – wysokość od 80 do 120 centymetrów. To obszar, który znajduje się nie tylko w zasięgu wzroku, ale również rąk klientów, ze szczególnym uwzględnieniem młodszych nabywców. W związku z tym, na niższych półkach warto na przykład eksponować towary kierowane do dzieci, które w trakcie zakupów z rodzicami mogą samodzielnie wybierać i zdejmować produkty z półki.

W sklepach samoobsługowych strefa wzroku występuje pomiędzy 120 a 160 centymetrem, zaś w sklepach ladowych nawet od 80 do 180 centymetrów.

Odruch czytania oraz odruch kolejkowy

Odruch czytania występuje gdy stojąc w kolejce klient, jest w stanie objąć wzrokiem całą półkę. Oglądając ekspozycję umieszczoną za ladą, klient „czyta” od lewej do prawej i od góry do dołu. Inaczej jednak zachowuje się, gdy stoi w korytarzu prowadzącym do kasy w sklepie samoobsługowym. Kupujący odruchowo ustawiają się w kolejce po prawej stronie kasy i bokiem do lady sklepowej. Po zajęciu miejsca w kolejce kupujący nie wracają na salę sprzedaży aby kontynuować zakupy, ale rozglądają się wokół i często podejmują decyzję zakupowe związane z produktami, które są w zasięgu ich wzroku.

Zasada środka

To zasada mówiąca o tym, że klienci sklepów odruchowo zatrzymują się pośrodku ekspozycji, zapewniając sobie tym samym optymalne warunki dokonania wyboru. Wtedy najmniejszą uwagę zwracają na krawędzie ekspozycji. Zasada środka dotyczy strefy asortymentowej, nie zaś ciągu regałów, a najczęściej wykorzystywana jest w sklepach samoobsługowych, w których w poszczególnych alejkach może znajdować się wiele stref środkowych.

Zasada grupowania