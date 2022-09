60 proc. polskich konsumentów oszczędza na żywności

“Wielu konsumentów całkowicie zmieniło swoje priorytety w porównaniu z tym, co uważano za ważne w 2019 roku, 37% przewartościowało ważne życiowo sprawy, a to wszystko wpływa na decyzje zakupowe obecnie i w przyszłości" – mówi Karolina Zajdel, Dyrektor Zarządzający NielsenIQ w Polsce. Według Zajdel, "25% polskich konsumentów całkowicie zmieniło swoje priorytety życiowe i inaczej teraz patrzą na to co w życiu naprawdę ważne".

Wcześniejsze analizy wykazały, że konsumenci przyszłości w dużej mierze poszukują firm, które wysoko na swojej agendzie pozycjonują zrównoważony rozwój społeczny i kwestie zdrowotne. Badanie wykazało, że najwyższe miejsca zajmują innowacje produktowe i inwestycje dostosowane właśnie do kwestii zrównoważonego rozwoju i dobrego samopoczucia. 54% polskich konsumentów twierdzi, że dobre samopoczucie fizyczne jest bardzo ważnym elementem ich życia. Jednocześnie mają obawy finansowe i są ostrożni w codziennych wydatkach. 49% czuje się niepewnie, jeśli chodzi o pokrycie codziennych potrzeb finansowych i decyduje się na zakup tańszych przedmiotów.