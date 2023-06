60 Żabek Nano. Hasło promocyjne? Szybko i fajnie

Żabka Nano wystartowała z nową kampanią wizerunkową pod hasłem „Z automatu szybciej, łatwiej, fajniej”. Jej celem jest podkreślenie benefitów, które daje klientom Żabka Nano, tj. dostępne 24/7, szybkie i wygodne zakupy bez kas i gotówki. Kampanii towarzyszy akcja promocyjna, w trakcie trwania której, czyli od 1 do 30 czerwca br., kupując dowolną przekąskę marki HAPS, klient dostaje rabat 30% na pierwsze i każde kolejne zakupy.

– Kampania „Z automatu szybciej, łatwiej, fajniej” ma na celu budowanie świadomości marki Żabka Nano. Chcemy zachęcić nowych klientów do korzystania z możliwości wygodnych zakupów w sklepach autonomicznych. Zwracamy uwagę na przewagi naszego formatu – dostępność siedem dni w tygodniu przez całą dobę, szybkość procesu zakupowego i innowacyjność. Podkreślamy także elastyczność formatu Żabka Nano, prezentujemy szeroki i różnorodny asortyment dostępny w naszych sklepach, który jest dopasowany zarówno do grupy klientów, jak i do lokalizacji – mówi Andrzej Popławski, Nano Sales & Marketing Lead w Żabka Future.