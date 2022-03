600 tys. miejsc pracy dla uchodźców z Ukrainy. Najwięcej wakatów w transporcie i handlu

Szacuje się, że już ponad pół miliona osób przekroczyło granicę ukraińsko-polską w obawie przed wojną, z czego większość znalazła – przynajmniej na razie – schronienie na terenie Polski i tutaj planuje tymczasowo zostać. Ponieważ duża część z tych osób to kobiety z dziećmi, z pewnością tylko część z nich będzie planowała podjęcie w Polsce pracy. Ze znalezieniem zatrudnienia nie powinni mieć problemu.

Jest praca dla Ukraińców

Jak wynika z monitoringu przeprowadzonego przez firmę Element (specjalizującą się w automatyzacji procesów rekrutacyjnych) dla Grant Thornton, w lutym 2022 roku na 50 największych polskich portalach rekrutacyjnych aktywnych było 589 tys. ofert pracy. Jeśli dodać do tego oferty pracy dostępne jedynie poza Internetem (np. w urzędach pracy), można założyć, że obecnie w Polsce występuje ponad 600 tys. wakatów.

Najwięcej miejsc pracy dostępnych jest w Warszawie – w sieci było w lutym 71 tys. ofert. Na kolejnych miejscach znalazły się Kraków (36 tys.) i Wrocław (24 tys.). Powyżej 10 tys. ofert jest też w Gdańsku, Łodzi i Szczecinie.

– Polski rynek pracy jest gotowy na ewentualne przyjęcie uchodźców. Katastrofa humanitarna, jaką jest wojna na Ukrainie, wydarzyła się w czasie, w którym bezrobocie w Polsce utrzymuje się na rekordowo niskim poziomie, a zapotrzebowanie na pracowników jest ogromne. Polski rynek pracy jest obecnie bardzo chłonny i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy prędko nie zabraknie – mówi Maciej Michalewski, CEO, Element.

Rynek pracy gotowy na Ukraińców, fot. mat. pras.

Najwięcej wakatów występuje w transporcie – w lutym otwartych było 17,5 tys. procesów rekrutacyjnych. Podobne zapotrzebowanie widoczne jest w handlu – na stanowisko kasjera lub sprzedawcy aktywnych było w lutym 17 tys. ogłoszeń. Jednak silny popyt na pracowników widoczny jest też w wysoko specjalistycznych zawodach. Pracodawcy szukają obecnie np. 4,3 księgowych, 4,2 tys. programistów, 1,9 tys. specjalistów ds. marketingu, 1,7 tys. lekarzy czy 1,4 tys. specjalistów ds. kadr i płac.

Oficjalnie zarejestrowanych jest w Polsce około 900 tys. bezrobotnych. Znacząca część tej liczby to jednak osoby fikcyjnie bezrobotne (zarejestrowane dla ubezpieczenia zdrowotnego, a pracujące na czarno lub niegotowe do podjęcia pracy) i mimo silnego zapotrzebowania na ręce do pracy, liczba ta utrzymuje się od dłuższego czasu na zbliżonym poziomie.