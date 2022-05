66 nowych sklepów Dino w trzy miesiące. Wzrost obrotów o prawie 40 proc.

Na koniec marca sieć Dino liczyła 1880 sklepów, osiągając w ujęciu rocznym ponad 23-procentowy wzrost powierzchni sali sprzedaży.

Wynik EBITDA wyniósł blisko 333 mln zł i był o 37,1% wyższy niż w I kw. 2021 r.

W I kwartale 2022 r. sieć sklepów spożywczych Dino konsekwentnie zwiększała skalę swojej działalności, otwierając 66 nowych marketów. Ekspansja skutkowała wzrostem liczby wizyt klientów w sklepach Dino o 32 proc. w stosunku do I kw. 2021 r. oraz wzrostem obrotów o 39,6 proc., do 3,85 mld zł, przy wzroście sprzedaży sprzedaż like-for-like, czyli w sklepach istniejących od ponad roku, o 20,4%.

Rok wcześniej, w I kw. Dino Polska uruchomiła 59 sklepów.

Inwestycje kosztowały Dino 336 mln zł

Dino Polska koncentruje się na dalszej dynamicznej ekspansji, z uwzględnieniem wszystkich rejonów Polski. Nakłady inwestycyjne przeznaczone na ten cel w I kwartale br. wyniosły 336 mln zł. Na koniec marca sieć liczyła 1880 sklepów, osiągając w ujęciu rocznym ponad 23-procentowy wzrost powierzchni sali sprzedaży. Równocześnie zatrudnienie w Grupie Dino wzrosło w ciągu 12 miesięcy o 6,5 tys. osób, do 33,4 tys. Wynik EBITDA wyniósł blisko 333 mln zł i był o 37,1% wyższy niż w I kw. 2021 r.

– Zagęszczamy sieć naszych marketów tak, aby znajdowały się blisko miejsc zamieszkania klientów, ułatwiając im realizację codziennych zakupów spożywczych. Szeroka oferta różnorodnych i korzystnych cenowo produktów pozwala nam trafnie odpowiadać na potrzeby konsumentów, którzy okazują sieci Dino coraz większe zaufanie – mówi Izabela Biadała, Członek Zarządu.

Proekologiczne inwestycje Dino

„DINO POLSKA” S.A. sukcesywnie realizuje inwestycje proekologiczne, zwiększające udział zielonej energii w ogólnym zużyciu energii elektrycznej przez Grupę Dino. Zgodnie z przyjętą strategią, w I kw. 2022 r. kolejne 82 markety Dino zostały wyposażone w panele fotowoltaiczne. W ciągu minionych 12 miesięcy liczba takich obiektów zwiększyła się o blisko 400 (czyli 80%), do 884. W efekcie ilość energii elektrycznej wytworzonej przez Dino ze słońca wzrosła w ciągu roku blisko 6-krotnie, do 23,5 GWh w I kw. 2022 r.

– Ostatnie miesiące to czas intensywnego rozwoju naszej sieci. Szybki wzrost skali działalności otwiera przed nami wiele możliwości i przybliża nas do osiągnięcia założonego na 2022 r. celu, jakim jest otwarcie większej liczby nowych marketów niż w 2021 r. Standardem stała się obecność instalacji fotowoltaicznych na dachach nowych sklepów należących do Spółki – komentuje Michał Krauze, Członek Zarządu „DINO POLSKA” S.A.