67 proc. e-zakupów będzie dokonywanych przy użyciu smartfona

fot. PayPal wskazuje na rosnącą popularność zakupów mobilnych

Według prognoz w 2021 roku światowa branża e-commerce wzrośnie o kolejne 14,3%, m.in. za sprawą zmieniających się zwyczajów zakupowych oraz rozwoju technologii, a zwłaszcza coraz większej popularności rozwiązań mobilnych. Prognozy przewidują, że w 2021 r. ok. 67% zakupów online na świecie będzie dokonywanych przy użyciu smartfona.

Na przeanalizowanych przez PayPal 13 rynkach 56% respondentów stwierdziło, że podczas pandemii kupuje więcej przez Internet. Z kolei 22% ankietowanych wskazało, że z powodu pandemii swobodniej robi zakupy zagraniczne, głównie ze względu lepsze oferty (48%) oraz dostęp do produktów, których nie ma w ich ojczystych krajach (39%). Na siedmiu z trzynastu przeanalizowanych rynków preferowaną metodą płatności w przypadku zakupów zagranicznych jest PayPal.

Francja: Dwie trzecie osób kupujących online robi zakupy w innych europejskich państwach. Dobry stosunek ceny do jakości to dla Francuzów najważniejsza motywacja do zakupów internetowych za granicą. Branża zakupów online rozwija się w tempie 10,4%, a w przypadku m-commerce wzrost jest jeszcze szybszy – wynosi 16,8%. Konsumenci w zdecydowanej większości (70%) wybierają strony firm prowadzących działalność w zrównoważony sposób.

Niemcy: Obawy dotyczące bezpieczeństwa online to główny powód powstrzymujący Niemców od robienia zakupów za granicą. Aż 62% ankietowanych osób, które kupują przez Internet, preferuje płatność za zagraniczne zakupy za pomocą PayPal. 93% Niemców już teraz wspiera lub kupuje więcej u sprzedawców, którzy oferują produkty wytwarzane w sposób zrównoważony lub przyjazny dla środowiska.

Stany Zjednoczone: Od 2019 r. popularność zakupów zagranicznych wzrosła o 42%. Co ciekawe, aż 61% amerykańskich konsumentów kupujących online robi zakupy przy użyciu smartfona, a niemal jedna czwarta trafia na zagraniczne strony internetowe sklepów z platform społecznościowych, tj. Facebook (65%), Instagram (41%) i YouTube (24%).