7-Eleven patrzy na Polskę, Biedronka przegrywa w sądzie, ważne zmiany w Netto i Auchan

Biedronka przegrywa w sądzie. Utrzymana kara 60 mln zł

SOKiK utrzymał karę ponad 60 mln zł dla Jeronimo Martins Polska, właściciela sieci sklepów Biedronka. Według UOKiK spółka nieprawidłowo wskazywała kraj pochodzenia warzyw i owoców w należących do sieci sklepach. SOKiK podkreślił, że wprowadzenie konsumentów w błąd może dotyczyć cech produktu, w tym oznaczenia krajem pochodzenia.



- Pełna i rzetelna informacja o oferowanych produktach to obowiązek przedsiębiorcy i niezbywalne prawo konsumenta - argumentuje sąd. Wyrok nie jest prawomocny.

Zmiana warty w Auchan Retail Polska, nowy szef Salling Group

Alexandre Saussard obejmie z dniem 12 czerwca 2023 r. stanowisko dyrektora generalnego w Auchan Retail Polska. Będzie kontynuować misję przekształcania firmy i jej modeli biznesowych. Alexandre Saussard zastąpi na tym stanowisku Gérarda Gallet, który został nominowany w Auchan na stanowisko lidera regionu Luksemburga i Polski.



Z kolei Salling Group mianowała Andersa Hagha nowym dyrektorem generalnym. Zastąpi on Pera Banka, który jesienią ma objąć stanowisko w kanadyjskiej sieci detalicznej Loblaw. W nadchodzących miesiącach Hagh wraz z zespołem zarządzającym skupi się na strategii Netto w Polsce.

Przypomnijmy: w marcu br. nowym dyrektorem zarządzającym Netto Polska mianowany został Brian Nyeng Olesen, dotychczasowy dyrektor działu Commercial w Grupie Salling. Zastąpił Hugo Mesquitę, który objął stanowisko dyrektora generalnego Netto Polska pod koniec 2021 r. Wcześniej 11 lat pracował w Biedronce.

Kwartalne przychody Biedronki i Carrefoura

W kwietniu poznaliśmy kwartalne wyniki Biedronki i Carrefoura.

Przychody sieci Biedronka w I kwartale br. wzrosły w krajowej walucie o 28,3 proc. rdr. Natomiast sprzedaż LFL wzrosła o 24,5 proc. Przychody w euro wzrosły o 26 proc. do 4,8 mld euro. EBITDA Biedronki wyniosła 390 mln euro (wzrost o 22,7 proc. rdr w euro). Marża spadła do 8,1 proc.

Biedronka otworzyła w tym czasie 17 sklepów (9 nowych sklepów netto) i przebudowała 76 placówek. Na koniec marca miała łącznie 3404 sklepy.

Biedronka planuje dodać do portfolio w tym roku 130-150 lokalizacji i przeprowadzić modernizację ok. 350 sklepów.

Cała Grupa Jeronimo Martins miała w pierwszym kwartale br. 140 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 59,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Sprzedaż Carrefoura w Polsce w I kwartale br. wyniosła 527 mln euro co oznacza wzrost LfL o 6,1 proc. (z wyłączeniem paliw). Sprzedaż całej grupy to ponad 22 mld euro (wzrost LfL o 12,3 proc.).

Na koniec pierwszego kwartału Carrefour miał w naszym kraju 913 (94 hipermarkety, 157 supermarketów, 655 convenience, 7 miękkich dyskontów).

7-Eleven pojawi się w Polsce?

7-Eleven przygotowuje się do ekspansji w Europie. Pochodząca z Ameryki sieć poszukuje doświadczonych franczyzobiorców do otwierania nowych oddziałów. Detalista stawia na doświadczonych przedsiębiorców, którzy prowadzą już działalność handlową, gastronomiczną lub hotelarską - poinformował Retail Detail.

Propozycja rozwijania konceptu małych sklepów ogólnospożywczych ma być skierowana do potencjalnych franczyzobiorców z Niemiec, Francji, Irlandii, Włoch, Polski, Hiszpanii, Turcji i Wielkiej Brytanii. 7 - Eleven bierze też pod uwagę Austrię i Szwajcarię.

Znamy wysokość kaucji za opakowania

Do jednorazowych butelek z plastiku do 3 litrów, szklanych butelek wielorazowego użytku do 1,5 litra oraz metalowych puszek o pojemności do 1 litra, doliczona zostanie kaucja w wysokości 50 gr. - wynika z projektu do ustawy mającej wprowadzić w Polsce system kaucyjny.

W ramach projektowanego systemu kaucyjnego, przedsiębiorcy, którzy wprowadzają na rynek napoje w opakowaniach objętych kaucją, będą musieli na tych opakowaniach umieścić informację o wysokości kaucji. Z kolei sklepy, które będą uczestniczyć w systemie, będą zobowiązane do zwrotu pobranej przy zakupie kaucji w momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych objętych kaucją. Do systemu mają wejść obowiązkowo sklepy o powierzchni powyżej 200 m kw., które będą zobowiązane do zbiórki pustych opakowań oraz zwrotu kaucji. Dla mniejszych placówek będzie to dobrowolne, choć i tak będą musiały pobrać kaucję od objętych nią produktów.

Sprzedaż detaliczna mocno w dół

W kwietniu poznaliśmy dane o marcowej sprzedaży detalicznej. W cenach stałych spadła ona o 7,3 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła o 4,8 proc. rdr.

Poprawa nastrojów konsumentów w ogóle nie przekłada się na odbicie w ich wydatkach. W marcu sprzedaż spadła najszybciej w historii, nie licząc pierwszego lockdownu w 2020. Konsumpcja usług pewnie lepiej, ale nie unikniemy kolejnego minusa na konsumpcji prywatnej w I kw. 6. z rzędu poprawa nastrojów polskich konsumentów potwierdza, że dołek w konsumpcji prywatnej już za nami. Nie nastawialibyśmy się jednak na dynamiczne odbicie - realny wzrost dochodów zobaczymy najwcześniej latem. Naszym zdaniem dużo tu odreagowania po kryzysie energetycznym - skomentowali analitycy Pekao.

Kara dla operatora parkingów przy sklepach Aldi

Prezes UOKiK nałożył karę ponad 820 tys. zł na APCOA Parking Polska i wystąpił o wyjaśnienia do spółek ATPark i Europark. Są wątpliwości, czy zarządca parkingu ogranicza sposoby składania reklamacji. Twierdzi, że czas odpowiedzi może się wydłużyć i straszy poniesieniem kosztów windykacyjnych i egzekucyjnych. Według UOKiK to działania niezgodne z prawem.