7 kolejnych miast z usługą dostawy butów od CCC w 1 godzinę

Grupa CCC, po pilotażu ekspresowych dostaw produktów nawet w 60 minut rozszerza usługę o siedem kolejnych miast. Szybkie dostawy obuwia zamówionego online od 21 grudnia będą dostępne także w Poznaniu, Wrocławiu, Łodzi, Krakowie, Katowicach, Gdańsku oraz Gdyni.

Zamówienia, podobnie jak dotychczas, będą się odbywały w oparciu o towar dostępny w sklepach stacjonarnych. Pilotażowa usługa w Warszawie ruszyła na początku listopada.

Po wybraniu opcji dostawa tego samego dnia zamówienie zostanie przekazane do przygotowania do sklepu CCC w mieście objętym usługą, a kurier po otrzymaniu powiadomienia o skompletowaniu przesyłki w specjalnej dedykowanej aplikacji, może ją odebrać i dostarczyć wprost do klienta. Od momentu złożenia zamówienia do dostarczenia produktu do klienta mija około 1h.