7 pandemicznych hitów internetu

- Zmiany stylu życia, które sprawiły, że inaczej pracujemy, mniej podróżujemy i rzadziej bywamy na imprezach, a więcej przebywamy w domu, wyzwoliły w nas duże pokłady kreatywności. Renesans zapomnianych hobby jest jednym z jej owoców. Kiedy ktoś wpada na interesujący pomysł i chwali się nim w sieci, kolejnym krokiem jest uruchomienie sklepu online, w którym będzie ten pomysł, i związane z nim produkty, sprzedawał. Wystarczy tylko wypatrzeć obiecującą niszę i za parę tygodni można mieć już działający sklep internetowy - mówi Artur Halik, Head of Sales na platformie sklepów internetowych Shoper.



Oto 7 trendów, które zaistniały na nowo pod wpływem pandemii i dzięki internetowi:

Szachy i inne planszówki

Spodziewano się, że ludzie zamknięci w domach zaczną więcej grać w gry. Pewnym zaskoczeniem było, że popularność zyskuje gra, która znana jest od kilkunastu wieków. Szachy okazały się świetnie pasować co cyfrowej rzeczywistości. Wpłynęło to też na sprzedaż tradycyjnych szachownic - w listopadzie 2020 r. eBay raportował trzykrotny wzrost liczby sprzedanych zestawów do gry w szachy w porównaniu do analogicznego okresu sprzed roku. W Polsce ten boom rozciągnął się na całą kategorię gier planszowych - ich producenci notowali wzrosty rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku. Na platformie sklepów internetowych Shoper sprzedawcy z branży hobby w czasie pierwszej fali pandemii mieli o 84 proc. więcej zamówień niż rok wcześniej.

Gra na ukulele

Mniejszy i prostszy krewny gitary przez lata cieszył się sympatią podróżników, ze względu na swoje niewielkie gabaryty. W 2020 r. okazało się, że świetnie gra się na nim też w domowym zaciszu. Sam instrument z uwagi na to, że jest niewielki, można nabyć relatywnie tanio - zwłaszcza w internecie. Na amerykańskim Amazonie był to najszybciej zyskujący popularność instrument - w pierwszej fali pandemii jego sprzedaż była o 66 proc. wyższa niż rok wcześniej.

(Przy)domowe ogrody