7 spraw, które można załatwić w sklepie. Konsultacja lekarska jedną z nich

#1 Usługi kurierskie w sklepie

Realizacja usług kurierskich w osiedlowych sklepach jest odpowiedzią na stale rosnący trend odbierania oraz nadawania paczek poza domem. To wygodne rozwiązanie, ponieważ klient nie musi martwić się, że nie będzie go w domu, kiedy kurier przyjedzie z przesyłką lub po jej odbiór.

- Jak wynika z raportu Last Mile Experts (Polish CEP Report 2021) konsumenci coraz częściej korzystają z punktów obsługi paczek. Ponad 37 proc. wysyłek doręczanych jest w ten sposób, a 12 proc. nadawanych. Przez ostatnie trzy lata udział nadań i odbiorów poza domem zwiększył się aż trzykrotnie. Warto wspomnieć również o aspekcie ekologicznym. To rozwiązanie znacznie przyczynia się do ograniczenia emisji CO2 - mówi Robert Andrukiewicz, dyrektor ds. rozwoju produktów w Fiserv Polska S.A.

#2 Sklep spożywczy jak bankomat i wpłatomat w jednym

Na polskim rynku coraz rzadziej możemy spotkać bankomaty. Według danych Narodowego Banku Polskiego na koniec IV kwartału 2022 r. ich liczba wynosiła 21 310 sztuk. Trend spadkowy utrzymuje się już od kilku lat, można więc przewidywać, że ta liczba będzie maleć również w przyszłości. Odpowiedzią na to jest usługa cashback, czyli wypłata gotówki z kasy sklepu przy okazji robienia zakupów. Co więcej, od niedawna konsumenci mają możliwość skorzystania również z dodatkowej usługi terminala jaką jest wpłata gotówki na kartę. W uproszczeniu można powiedzieć, że jest to odwrotność cashbacku. Jak wynika z badania przeprowadzonego w lipcu 2022 r. na zlecenie Fiserv Polska S.A., działającego pod marką PolCard from Fiserv, jest to trzecia najpopularniejsza funkcja dodatkowa terminala – tak wskazało ponad 31 proc. Polaków. Warto zauważyć, że wpłata na kartę jest najbardziej atrakcyjna dla osób najmłodszych.

- Popularność usługi wpłaty pieniędzy na konto za pomocą terminala wciąż rośnie, dlatego też PolCard from Fiserv opracowała aplikację, która znacznie ułatwia konsumentom skorzystanie z tej opcji. PolCard Pay umożliwia między innymi wcześniejsze wprowadzenie niezbędnych danych na swoim telefonie, co jest wygodniejsze, bezpieczniejsze i znacznie przyspiesza operację wpłaty przy kasie. Z kolei dla przedsiębiorców dużą zaletą tego rozwiązania jest łatwość jego wdrożenia. Punkt handlowo-usługowy, który chce oferować swoim klientom to udogodnienie, nie musi wprowadzać żadnych nowych rozwiązań czy systemów – wystarczy jedynie mieć nasz terminal - przekonuje Robert Andrukiewicz. - Dostępność dodatkowych funkcji terminali takich jak cashback czy wpłata na konto, może znacznie poprawić konkurencyjność sklepu oraz przyciągnąć klientów, a co za tym idzie zwiększyć zyski. Dzięki szerokiej ofercie konsumenci z pewnością zapamiętają sklep i będą chętniej do niego wracać.

#3 Granie w zdrapki i gry losowe, zakup kodów do gier i abonamentów na platformy streamingowe

Jakie jeszcze sprawy można załatwić w sklepie spożywczym? W popularnych sieciach handlowych klienci korzystają z szerokiego wyboru gier losowych, loterii i zdrapek. Dostępna jest także opcja doładowania konta na platformach do gier online, czy zakup abonamentu np. do platform streamingowych. Jak to działa? Konsument kupuje kartę ze specjalnym kodem, umożliwiającym opłacenie subskrypcji bez konieczności podawania informacji ze swojej karty płatniczej. Jest to również wygodna opcja dla osób starszych, które mają trudności z poruszaniem się w Internecie.

#4 Szybki, ciepły posiłek w sklepie spożywczym

Obecnie sklepy spożywcze z powodzeniem zastępują bary szybkiej obsługi. W popularnych sieciach dostępna jest szeroka oferta dań gotowych, które dodatkowo mogą zostać na miejscu podgrzane. Takie usługi świetnie sprawdzają się między innymi w bliskiej odległości od szkół, zakładów pracy czy korporacji. Konsument, poza wybraniem posiłku, często robi jeszcze małe zakupy, a to przekłada się na kolejny zysk. Co ciekawe, do obsługi klienta stopniowo wprowadzana jest sztuczna inteligencja w postaci np. robotów baristycznych czy automatów do robienia hot-dogów. Bez pomocy człowieka robot przygotowuje i podaje gorący napój lub posiłek 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.

#5 Opłata rachunków w sklepie sposobem na oszczędzanie

Obecnie nie trzeba już udawać się do placówki pocztowej, aby opłacić rachunki za gaz, prąd czy wodę. Można to bezpiecznie zrobić w sklepie spożywczym. Jedyne czego klient potrzebuje do realizacji operacji to papierowa wersja rachunku z kodem kreskowym. Kasjer odczytuje kod za pomocą czytnika, a kwota oraz prowizja regulowana jest w kasie. Na koniec konsument otrzymuje paragon jako potwierdzenie transakcji. Jak się okazuje, często jest to tańsze niż przelew w bankowym okienku.

#6 Pomoc potrzebującym podczas zakupów

Polacy chcą pomagać potrzebującym i coraz chętniej angażują się w różnego rodzaju działania dobroczynne. Jak wynika z raportu Santander Consumer Banku „Polaków Portfel Własny: Wiosenne wyzwania 2022 r.”, 26 proc. respondentów najchętniej wspiera potrzebujących za pomocą portali do zbiórek i serwisów. Na kolejnym miejscu (22 proc.) znalazła się opcja sprawdzenia niezbędnych danych do wpłaty na witrynie internetowej konkretnej fundacji, muzeum, szpitala, domu dziecka itd. i realizacji przelewu na wskazany rachunek bankowy.

- Dawniej zbiórki kojarzyły się głównie z gotówką. Rozwój technologii sprawił zaś, że płatności bezgotówkowe wkroczyły w różne dziedziny życia, także w sektor charity. W wielu fundacjach czy miejscach kultu religijnego można skorzystać choćby z datkomatu. Dzieje się tak, ponieważ karta płatnicza czy smartfon stały się naturalnymi i powszechnymi narzędziami do realizacji płatności - mówi Robert Andrukiewicz z Fiserv Polska S.A.

Jak to działa w sklepie spożywczym? Wszystko odbywa się na terminalu płatniczym. Można doliczyć do rachunku drobną kwotę, która później zostaje przekazana do organizacji dobroczynnej. Jest to spore ułatwienie dla darczyńcy, który może wesprzeć potrzebujących w łatwy i szybki sposób, przy okazji codziennych zakupów. Terminal jest obecnie urządzeniem wielofunkcyjnym, niemal wszechobecnym i oczekiwanym przez konsumentów, więc wykorzystanie go również do szczytnych celów było kwestią czasu.

#7 Konsultacje lekarskie w sklepie spożywczym? To możliwe.

Niezbyt oczywistą, ale jakże wygodną usługą w sklepie jest możliwość wykupienia i umówienia wizyty u lekarza wybranej specjalizacji. Wystarczy zakupić specjalny voucher, do którego sprzedawca wydrukuje paragon z indywidualnym kodem. W pudełku obok talonu znajduje się regulamin usługi oraz ulotka z wszystkimi potrzebnymi informacjami. Zamieszczony na paragonie kod pokrywa koszt telekonsultacji. Klient zamawia wizytę za pośrednictwem całodobowej infolinii lub na specjalnej platformie online.