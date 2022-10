7 tys. szkół zbiera Talenciaki w akcji Lidla

Na początku września br. wystartowała akcja Lidl Polska – „Szkoły Pełne Talentów” – twarzą której zostali Robert i Anna Lewandowscy.

Od 5 września br. klienci sklepów za codzienne zakupy otrzymują Talenciaki, czyli kupony, które mogą przekazać na rzecz dowolnej, wybranej przez siebie szkoły: podstawowej, branżowej, technikum czy liceum. W zamian za punkty Lidl Polska przekaże szkołom w całym kraju sprzęt i wyposażenie. Akcja potrwa łącznie 10 tygodni.

7000 szkół w akcji Talenciaki

W trakcie pierwszego miesiąca do akcji dołączyło ponad 7000 szkół ze wszystkich województw, to ok. 30% wszystkich szkół w Polsce.

Dodatkowo – każdy Talenciak to los w loterii dla szkół. Losowania odbywają się co dwa tygodnie. To szansa na wygranie dodatkowych, specjalnych nagród, np. wyposażonej sali komputerowej czy sprzętu elektronicznego.