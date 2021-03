70 proc. transakcji kartami debetowymi Mastercard to zakupy na kwotę do 100 zł

70% transakcji kartą w Polsce nie przekracza 100 zł, fot. materiały MasterCard

Około 30% spośród wszystkich transakcji kartami debetowymi Mastercard to płatności na kwotę w przedziale 51-100 zł.

Już od roku za zakupy o wartości do 100 zł możemy płacić kartą zbliżeniowo bez konieczności podawania kodu PIN. Jak wynika z danych Mastercard przyczyniło się to do spadku o ok. 12% liczby transakcji, które trzeba dodatkowo autoryzować w terminalu. Pandemia COVID-19 skłania polskich konsumentów do częstszego korzystania z płatności bezdotykowych, zarówno kartą, jak i smartfonem.

Płatności zbliżeniowe stanowią w Polsce już ponad 94% spośród wszystkich transakcji bezgotówkowych kartami w sklepach stacjonarnych. Ubiegłoroczne podwyższenie limitu transakcji zbliżeniowych bez PIN było odpowiedzią na oczekiwania konsumentów oraz wyrazem troski o ich bezpieczeństwo w czasie pandemii.

Analiza udziału transakcji Mastercard w podziale na ich wartość, razem z badaniem rynkowym przeprowadzonym z firmą Kantar pokazują, że transakcje na kwotę w przedziale 51-100 zł stanowią ok. 30% spośród wszystkich dokonywanych kartami debetowymi. Podwyższenie limitu transakcji bez PIN dotyczyło zakupów właśnie w tym przedziale cenowym. Podobny udział płatności o wartości między 51 a 100 zł spośród wszystkich jest obserwowany także dla kart kredytowych.

Ogółem, już ok. 70% transakcji kartami debetowymi Mastercard to zakupy na kwotę do 100 zł, których nie trzeba potwierdzać kodem PIN. Płatności bezgotówkowe stały się powszechnym wyborem także przy transakcjach na najniższe kwoty, do 50 zł – to ok. 40% spośród wszystkich transakcji kartami debetowymi.

„Rok po podwyższeniu limitu transakcji zbliżeniowych bez PIN nasze dane pokazują, że ta zmiana była bardzo potrzebna. Polscy konsumenci w czasie pandemii chętniej płacą bezgotówkowo, a szczególnie zbliżeniowo, co jest już możliwe we wszystkich terminalach w naszym kraju. W badaniach Polacy deklarują, że nadal będą płacić w ten sposób, także po ustaniu pandemii. Płatności zbliżeniowe są przez nich postrzegane jako wygodne, bezpieczne i bardziej higieniczne” – mówi Bartosz Ciołkowski, dyrektor generalny na Polskę, Czechy i Słowację w Mastercard Europe.