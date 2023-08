700 plus czyli jaka minimalna krajowa w 2024 r?

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiło projekt rozporządzenia w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. Co zawiera?

Dwie podwyżki płacy minimalnej

W 2024 r. zaplanowano dwie podwyżki minimalnej pensji:

- od 1 stycznia 2024 r. wynagrodzenie wzrośnie o 642 zł i będzie wynosiło 4242 zł brutto

- od 1 lipca 2024 r. wynagrodzenie wzrośnie o 58 zł i będzie wynosiło 4300 zł brutto.

Jaka minimalna krajowa w 2024 r.?

Biorąc pod uwagę proponowane kwoty przeciętna wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. wyniesie 4271 zł.

Przypomnijmy, że od 1 lipca 2023 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 3600 brutto.

A ile pracownicy otrzymają na rękę z tych 700 zł podwyżki płacy minimalnej w 2024 r.?

- styczniowa podwyżka pensji minimalnej wyniesie 438,12 zł netto

- lipcowa podwyżka pensji minimalnej wyniesie 39,55 zł netto.

Przy ww. wysokościach minimalnego wynagrodzenia za pracę, (tj. 4242 zł oraz 4300 zł), kwoty minimalnej stawki godzinowej w 2024 r., obliczone według reguł określonych w ustawie, powinny wynosić od 1 stycznia 2024 r. – 27,70 zł, a od 1 lipca 2024 r. – 28,10 zł.

Ww. wysokości są analogiczne do kwot przedstawionych Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to III kwartał 2023 r.

Jak ustala się płacę minimalną?

- Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). (...) Ustalone przez Radę Ministrów na 2024 r. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej nie mogą być niższe od kwoty zaproponowanej Radzie Dialogu Społecznego do negocjacji. W ww. terminie ustawowym nie doszło do uzgodnienia na forum Rady Dialogu Społecznego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. W związku z powyższym Rada Ministrów jest zobowiązana ustalić ww. wysokości w drodze rozporządzenia – w terminie do dnia 15 września br. Należy mieć na uwadze, że w myśl art. 3 ww. ustawy, jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen, o którym mowa w art. 2 ust. 2 pkt 3 ustawy (tj. przyjęty do opracowania projektu ustawy budżetowej średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem) wynosi co najmniej 105% – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca - wyjaśnia resort Rodziny i Polityki Społecznej.

Z projektem można zapoznać się pod tym linkiem.

Płaca minimalna w krajach UE

Przeanalizujmy zatem jak wyglądają te stawki w Unii Europejskiej. W raporcie PARP (lipiec 2023 r.) dotyczących rynku pracy czytamy, że: