700 tys. zł od Grupy Eurocash dla właścicieli lokalnych sklepów

Eurocash nazywa swoich klientów – właścicieli niezależnych sklepów spożywczych – „Herosami”, ponieważ docenia i promuje ich ponadprzeciętne zaangażowanie w rozwój ich biznesów, lokalnych gospodarek i społeczności.

Przedsiębiorczość to optymizm

– Korzenie przedsiębiorczości wyrastają z optymizmu właścicieli sklepów lokalnych. Widoczna jest ich radość życia, spokój, duma z własnej pracy, poczucie humoru, pogoda, nadzieja, miłość do rodziny, do ludzi, zainteresowanie zadowoleniem klientów. Pozytywne emocje zdecydowanie przeważają nad negatywnymi. I taka proporcja cechuje ludzi czynu, przedsiębiorców – powiedział prof. Henryk Mruk, emerytowany profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, członek jury konkursu „Herosi Polskiej Przedsiębiorczości”.

– To, co mnie zaskoczyło, to odwaga i determinacja wielu przedsiębiorców, których historie biznesowe mieliśmy okazję poznać – powiedział Marek Zuber, ekonomista i analityk rynków finansowych, członek jury konkursu Eurocash.

W 2021 roku spośród nagrodzonych w konkursie Eurocash „Herosów” 64% to mężczyźni, a 36% kobiety. Najwięcej laureatów, bo aż 19 z nich, mieszka i prowadzi swój sklep w województwie śląskim, 13 w małopolskim, a 11 w podkarpackim. Swoje biznesy prowadzą oni przede wszystkim w mniejszych miejscowościach i wsiach. Najwięcej, bo aż 39 „Herosów”, ma sklep w miejscowości mających poniżej 5 tys. mieszkańców.

Przeczytaj także: Żabka z nowym cyklem podcastów i filmów o jej modelu franczyzowym

31 nagrodzonych przedsiębiorców prowadzi swój sklep pod szyldem sieci ABC, 17 Delikatesów Centrum, a 12 Lewiatana. Wyróżniono także 2 współpracowników sieci „abc na kołach” i 1 właściciela drogerii Koliber. Nagrody trafią także do 30 przedsiębiorców prowadzących sklepy pod szyldami Groszka, Euro Sklepu, Gamy oraz tych niezrzeszonych w żadnej sieci franczyzowej.

W tegorocznej edycji konkursu Grupy Eurocash, przedsiębiorców oceniano w 5 kategoriach: odwaga biznesowa, odpowiedzialność za innych, innowacyjność, wytrwałość w działaniu i motywacja do rozwoju. Aż co czwarty „Heros” to osoba, którą cechuje ponadprzeciętne poczucie odpowiedzialności za innych. Prowadząc swoje sklepy podejmują oni działania ukierunkowane na cele pozabiznesowe. Regularnie wspierają inicjatywy społeczne, aktywnie uczestniczą w życiu społeczności (nie tylko poprzez wsparcie finansowe), uwzględniają dobro otoczenia i wspierają najbardziej potrzebujących.

Docenieni przez konsumentów i jury

W tym roku o 75 nagrodach w wysokości 7 500 zł każda, decydowało jury w składzie: Otylia Jędrzejczak, Rafał Brzoska, Krzysztof Pawiński, Jacek Szwajcowski, Magdalena Kurda, Grzegorz Czapski, Marta Ziółkowska, Emilia Tarczyn, Izabela Makosz, Natalia Perska, Maciej Ptaszyński, Paweł Pawłowski, Jan Kolański, Lidia Kulczycka-Perske, Zuzanna Lipińska, przedstawiciele Instytutu Innowacji i Odpowiedzialnego Rozwoju Innowo i Pracodawców RP, a także prof. Henryk Mruk i Marek Zuber.

O kolejnych 25 nagrodach po 5 000 zł każda, decydowali w formie głosowania internetowego konsumenci – klienci nagrodzonych Herosów.