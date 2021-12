71 proc. konsumentów w Polsce to smart shopperzy

Smart shopperzy - w ostatnim roku ich udział w całkowitej liczbie nabywców w sektorze FMCG zwiększył się o 19 p.p., co oznacza wzrost o 37 proc. rdr.

Od stycznia do września 2021 roku udział produktów kupionych w promocji wyniósł 27 proc., co oznacza wzrost o 4 p.p. rdr.

Polacy coraz częściej robią „sprytne” zakupy

Smart shopperzy nie są nabywcami, którzy szukają w sklepach najtańszych produktów. To osoby wypatrujące ciekawych, głębokich promocji, dobrze zorientowane w cenach popularnych produktów oraz potrafiące płynnie porównywać oferty w różnych sieciach i przeliczać ceny na jednostki. – W ostatnim roku ich udział w całkowitej liczbie nabywców w sektorze FMCG zwiększył się o 19 p.p., co oznacza wzrost o 37 proc. rdr. W najbliższych miesiącach możemy oczekiwać pogłębienia tego trendu – twierdzi Michał Maksymiec, dyrektor ds. współpracy z sieciami detalicznymi Panelu Gospodarstw Domowych GfK Polonia.

Wraz ze wzrostem świadomości kupujących, popularnością cieszą się również wszelkiego rodzaju akcje promocyjne. Według GfK w okresie od stycznia do września 2021 roku udział produktów kupionych w promocji wyniósł 27 proc., co oznacza wzrost o 4 p.p. rdr. Skąd nabywcy dowiadują się o promocjach? Głównym źródłem informacji nadal są papierowe gazetki dostępne w sklepach lub dostarczane do domów, a także reklama telewizyjna. Jednak na kolejnych miejscach – w porównaniu do sytuacji sprzed pandemii – można zaobserwować znaczące zmiany. Obecnie nabywcy częściej dowiadują się o promocjach z cyfrowych narzędzi: ze stron internetowych sklepów, z gazetek wysyłanych drogą e-mailową, a także z aplikacji mobilnych dostępnych na smartfonach.

Cena i jakość grają kluczową rolę

GfK zauważa, że idealnym ekosystemem do rozwoju smart shoppingu stał się również rynek dóbr stałego użytku. – Mówimy tutaj o rynku dóbr wolno rotujących i stosunkowo drogich, których z reguły nie kupujemy spontanicznie. W ich przypadku podejście "smart" opiera się na wyborze produktów zapewniających możliwie najlepszą relację wysokiej jakości i bardzo dobrych cech użytkowych – tłumaczy Artur Noga-Bogomilski, head of market intelligence w GfK.