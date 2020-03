750 zł premii dla pracowników sieci Rossmann

fot. materiały prasowe

Drogerie Rossmann wprowadziły premię 750 zł brutto dla pracowników sklepów za pracę w szczególnych warunkach w dniach od 16 marca do 15 kwietnia. Decyzję podjął zarząd firmy 14 marca.

- Podjęliśmy także wiele działań mających zapewnić bezpieczne zakupy naszym klientom oraz bezpieczne warunki pracy naszym pracownikom. Niektóre sklepy skróciły godziny pracy, kierownictwo drogerii może także podjąć decyzje o ograniczaniu liczby klientów w sklepie czy wyznaczeniu stref 1 metra od kas. Przekazaliśmy pracownikom środki do dezynfekcji rąk oraz kas, terminali itd. Jeśli ktoś chce pracować w rękawiczkach, są one do dyspozycji w sklepach. W krótkim czasie dostępne będą też maseczki - podaje sieć.

Firma przygotowała akcję skierowaną do klientów by korzystali z usługi click&collect, korzystali z kas samoobsługowych i bezgotówkowych form płatności oraz nie korzystali z testerów. Sieć prosi o zachowywanie bezpiecznych odległości (1-1,5 metra) i nie tworzenie kolejek.

Przypomnijmy, że premie dla swoich pracowników przygotowali m.in: Biedronka, Lidl, Makro oraz Aldi.