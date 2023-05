76 lat temu rozpoczęła się "bitwa o handel"

O wydarzeniu przypomniało Muzeum Historii Polski:

"Zagadnienie stoi tak: albo aparat państwowy demokracji ludowej i rosnąca siła ekonomiczna państwa potrafią sobie podporządkować rynek i wtedy nasz przemysł będzie się stopniowo stawał całkowicie i konsekwentnie socjalistycznym, albo też rynek nie będzie opanowany i żywioł rynku kapitalistycznego stanie się dominujący" – referował podczas plenum KC PZPR Hilary Minc. Referat ministra przemysłu i handlu oraz głównego ideologa ekonomicznego komunistów był jasnym sygnałem.

Bitwa o handel. Władza rozpoczęła zwalczanie drożyzny

Wtedy zaczynała się tzw. "bitwa o handel", której celem było zniszczenie prywatnego handlu. Rozprawa ukryta była pod zgrabnym hasłem "zwalczania drożyzny i nadmiernych zysków w obrocie handlowym". Oficjalnie "bitwa" rozpoczęła się dwa miesiące później w czerwcu, gdy odpowiednie ustawy przyjął Sejm. Rozszerzono uprawnienia Komisji do Walk z Nadużyciami i Szkodnictwem Gospodarczym, powołano Społecznie Komisje Kontroli Cen i Obywatelskie Komisje Podatkowe. Formalnie Komisje miały "zwalczać drożyznę i nadmierne zyski" w praktyce był to aparat represji.

Kary dla prywatnych sklepów. Co groziło za wysokie ceny?

Sklepikarzy i hurtowników obciążano karami pieniężnymi i domiarami (dodatkowymi podatkami), a kilka tysięcy osób skazano i wysłano do obozów pracy przymusowej. W rezultacie liczba prywatnych sklepów spadła z ponad 134 tys. w 1947 r., do ok. 78 tys. w 1949 r., a państwo przejęło 93 proc. obrotów handlu hurtowego i 56 proc. prywatnego. Hurtem zarządzały Centralne Spółdzielnie – Spożywców "Społem" i Rolnicza "Samopomoc Chłopska", władza zbudowała też sieć sklepów: Państwowe Domy Towarowe.

Na mocy ustawy każdy właściciel sklepu mógł być skazany na 5 lat więzienia i 5 mln zł grzywny m.in. za zbyt wysokie - zdaniem władz komunistycznych - ceny towarów i obroty.