77 proc. Polaków deklaruje, że segreguje odpady opakowaniowe

Na poprawną segregację odpadów częściej uwagę zwracają kobiety, trzydziesto- i czterdziestolatkowie, osoby z wyższym wykształceniem, z największych polskich miast powyżej 500 tys. mieszkańców oraz z województwa łódzkiego. Najrzadziej odpady segregowane są przez najstarszych i najmłodszych badanych, osoby z podstawowym wykształceniem, mieszkańców miast 10-19 tys. oraz z województw dolnośląskiego i pomorskiego.

Tegoroczne badanie pokazało, że ponad połowa Polaków (54%) wie, że kartony do płynnej żywności poddawane są recyklingowi. Najczęściej odpowiedzi tej udzieliły kobiety oraz osoby z wyższym wykształceniem, w wieku 25-29 lat oraz mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego. Rok temu analogicznej odpowiedzi udzieliło 58% ankietowanych.

Kartony do płynnej żywności po opróżnieniu i zgnieceniu należy wyrzucać do żółtego pojemnika, przeznaczonego na metale, tworzywa sztuczne i odpady wielomateriałowe (właśnie do tej kategorii zaliczamy kartony po mleku lub sokach).