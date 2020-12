8 mln Fajniaków trafiło do klientów Biedronki

Biedronka zakończyła akcję z Gangiem Fajniaków, fot. mat. pras.

Biedronka podsumowała swoją ostatnią akcję lojalnościowo-edukacyjną - sieć wydała swoim klientom 8 milionów Fajniaków, o milion więcej niż jest wszystkich dzieci w Polsce. Książek o przygodach Gangu Biedronka wydała zaś 1,2 mln, czyli prawie tyle, co wszystkich mieszkańców województwa świętokrzyskiego.

Pluszaki z Gangu Fajniaków uczyły o wartości dbania o przyrodę, a nawet pomagały wspierać polską gospodarkę. Biedronka przyznawała bowiem dodatkowe naklejki potrzebne do uzbierania kolekcji pluszaków za kupno produktów, które np. tworzyły w Polsce miejsca pracy. To sprawiło, że w czasie trwania akcji klienci sieci wsparli polską gospodarkę kwotą blisko 9,7 mld zł.



W zakończonej 5 grudnia akcji Biedronka wydała ok. 8 milionów maskotek, a klienci sieci zebrali ok. 620 milionów naklejek.



Pierwszymi Fajniakami, jakie trafiły ręce klientów Biedronki, były Ważka Wiola i Kropla Ksenia. Z czasem każdy członek Gangu miał już swoich zagorzałych fanów. Okazało się, że największą popularnością cieszył się Piesek Piotruś. Tuż za nim uplasowało się Drzewo Dobromir, a podium zamyka Kropla Ksenia.