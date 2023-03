8 trendów w handlu detalicznym 2023

Targi w Düsseldorfie odwiedziło ponad 81 000 osób - liczba ta pokazuje wciąż aktualną potrzebę nawiązywania kontaktów i relacji, dzięki którym zyskujemy nowe perspektywy na rozwój w obecnych czasach. Oto tematy, które okazały się w tym roku najbardziej istotne.

Zarządzanie energią

W związku z kryzysem na rynku energetycznym precyzyjna kontrola i monitorowanie zużycia energii w sklepach detalicznych w coraz większym stopniu stanie się w przyszłości kluczowym czynnikiem sukcesu każdej firmy. Innowacyjne i inteligentne aplikacje technologiczne będą odgrywać decydującą rolę w pomiarach własnego zużycia energii. Ich zadaniem będzie również identyfikacja potencjalnych oszczędności i ochrona zasobów energetycznych w obszarach oświetlenia, klimatyzacji, systemów chłodzenia i ogrzewania czy elektromobilności.

- Oświetlenie to obszar, w którym inwestorzy szukają oszczędności, a instalacja opraw LED zapewni nawet 50% mniejsze zużycie energii oświetleniowej w porównaniu do konwencjonalnych źródeł światła. Jeśli oprawy zostaną zintegrowane za pomocą inteligentnego systemu zarządzania oświetleniem jak i czujnikami, takimi jak detektor ruchu lub światła dziennego, potencjał oszczędności energii wzrasta nawet do 85%, z bardzo atrakcyjnym czasem zwrotu z inwestycji – mówi Arkadiusz Lewenko, Trilux General Menager w regionie CEE.

Zrównoważony rozwój

Zrównoważony rozwój stał się istotną kwestią strategiczną dla całej branży handlu detalicznego. Wiele firm pracuje nad osiągnięciem neutralności pod względem m.in. emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw. Zarówno popyt, jak i podaż na rozwiązania ekologiczne, zauważalnie rosną. Klienci zwracają uwagę na to, w jaki sposób marki przedstawiają swoje wysiłki na rzecz środowiska oraz jak obchodzą się z energią i zasobami – od produkcji swoich towarów, aż do ich opakowań.

- Oszczędność energii to redukcja śladu węglowego, który jest jednym z celów zrównoważonego rozwoju. Rozwiązania LED idealnie wpisują się zatem w realizację strategii ESG przedsiębiorstw handlowych. Wybierając dostawcę energooszczędnych opraw warto zwrócić uwagę na miejsce produkcji i łańcuchy dostaw produktów, które finalnie będą instalowane na naszej powierzchni, a także ich całościowy cykl życia i możliwości późniejszego recyklingu - kontynuuje Arkadiusz Lewenko.

Omnichannel

Zakupy online czy offline? W tym przypadku odpowiedzią na pytanie jest integracja. Dużym impulsem, dla rozwoju koncepcji omnichannel, czyli sprzedaży wielokanałowej, była pandemia COVID-19. Usługa „kliknij i odbierz” stała się dla konsumentów normą, a wielu sprzedawców detalicznych łączy obecnie swoje systemy lojalnościowe z kanałów online i offline. Integracja kanałów cyfrowych i tradycyjnych ma kluczowe znaczenie dla przyszłości wszystkich firm detalicznych. Na scenie Conntected Retail Stage wiele wystąpień specjalistów z różnych branż dotyczyło ścieżek zakupowych klientów. Nie są one tak spolaryzowane i nie opierają jedynie na ścieżce wirtualnej czy rzeczywistej. Sukces handlu detalicznego polega się na dotarciu do klientów na początku ich konsumenckiej podróży, a następnie obsłudze konsumentów w innych kanałach.

Smart shopping

Cyfryzacja nie omija branży retail. Sklepy stacjonarne stają się coraz bardziej „inteligentne”. Na znacznie większą skalę spotykane są zautomatyzowane koncepcje sklepów, w których proces zakupów jest w dużej mierze cyfrowy i bezobsługowy. Ważną rolę odgrywają tu technologie czujników i rozpoznawania obrazu, które są używane w połączeniu z innymi aplikacjami, takimi jak inteligentne półki, które monitorują zapasy i wykrywają braki w magazynie, elektroniczne metki czy inteligentne wagi.

- Innowacyjne rozwiązania w obszarze oświetlenia wychodzą daleko poza swoją pierwotną funkcję i wspierają erę smart shoppingu. Oprawy, które zainstalowane są na całej powierzchni handlowej, stanowią idealny szkielet dla inteligentnych budynków: najnowsza oprawa Tugra od Trilux może zostać wyposażona w dedykowane moduły IoT, które monitorować będą ruch w określonych obszarach handlowych, a także raportować potrzebę zatowarowania półek – wyjaśnia Filip Gabryelczyk, Trilux Retail Manager.

Trzecie miejsce

Trzecie miejsce to przestrzeń, w której ludzie chcą się spotkać, budować relacje i wzmacniać poczucie wspólnoty, jednak nie jest to dom (nasze pierwsze miejsce) czy praca (miejsce drugie). Sukces stacjonarnego konceptu handlowego zależy już nie tylko od doskonale opracowanej strategii sprzedażowej, ale od tego czy uda się tam stworzyć miejsce, w którym ludzie czują się komfortowo, chcą spędzać w nim czas i wracać nie tylko na zakupy.

Witalne centrum miasta

Rosnące wskaźniki pustostanów komercyjnych, spadająca częstotliwość odwiedzających obiekty handlowe w centrach miast i malejąca liczba identyfikacji mieszkańców z ich miejscowością to duże wyzwanie dla retailu poza galeriami handlowymi. W dobie przyspieszającej cyfryzacji, stworzenie centrów miast, które staną się atrakcyjne i tętniące życiem to jedno z najważniejszych zadań stojących przed urbanistami, a także sektorem high street retail.

Zorientowanie na klienta

Klientocentryzm to podstawa. Wiele firm detalicznych poszukuje coraz bliższego kontaktu bezpośredniego z konsumentem końcowym. Chce jak najlepiej poznać jego wartości, aby zaoferować mu spersonalizowaną i zindywidualizowaną ofertę, a także nieustannie polepszać jakość swoich usług. Smartfon klienta i zainstalowane na nim zakupowe aplikacje mobilne, odgrywają w tym kontekście główną rolę. To most pomiędzy światem online i offline, który pozwala w dokładny sposób badać zachowania zakupowe użytkowników, a także ich satysfakcję z obsługi czy zakupionych produktów.

Doświadczenia zakupowe

Podczas projektowania przestrzeni handlowych, w czasach postępującej cyfryzacji ważniejsze niż kiedykolwiek staje się kreowanie pozytywnych doświadczeń, które mają wzbudzić entuzjazm klientów i zachęcić ich do dłuższych i częstszych wizyt w sklepach. Jak tego dokonać? Postawić na wszystkie zmysły, które towarzyszą naszym klientom podczas wizyty w sklepie i angażują ich w proces zakupowy. Inaczej niż w przypadku kanału e-commerce.

- Światło oddziałuje na zmysł wzroku, który przekazuje do naszego mózgu aż 80% informacji na temat otaczającego nas świata. Dzięki najnowszym rozwiązaniom LED możemy stworzyć indywidualne scenariusze oświetleniowe, które za pomocą określonej barwy i natężenia światła kreują pożądany nastrój w naszym lokalu bądź podkreślają to, co najlepsze w produktach: chrupkość pieczywa, świeżość warzyw i owoców czy czyste kolory najnowszej kolekcji odzieżowej – podkreśla Filip Gabryelczyk.