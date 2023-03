80 proc. firm przerzuca rosnące koszty na odbiorców końcowych

Rosnące ceny energii niepokoją osoby zarządzające budżetem domowym i dyrektorów finansowych dużych firm, są jedną z przyczyn niespotykanej od lat inflacji i szczególnie dotykają przedsiębiorstwa energochłonne, powodując znaczny spadek rentowności. W takich okolicznościach EY postanowił zapytać przedsiębiorców o skalę i wpływ rosnących cen energii na funkcjonowanie firm, którymi zarządzają.

Energia elektryczna. Te podwyżki bolą najmocniej

Najbardziej uderzyły przedsiębiorców wzrosty cen energii elektrycznej. Prawie 60% respondentów przyznało, że wzrost rachunków za prąd wyniósł ponad 50%, w tym 34% stwierdziło, że skok cen był ponad dwukrotny – wynika z badania EY Firmy wobec rosnących cen energii.

Co ciekawe, wzrosty cen gazu są dla firm mniej dotkliwe. Jednym z powodów może być fakt, że co piąte ankietowane przedsiębiorstwo w ogóle nie korzysta z gazu jako źródła energii. Skala wzrostów jest też mniejsza. Firmy korzystające z tego surowca deklarowały najczęściej, że podwyżki zamknęły się w przedziale 21-50% – wskazało go 27% badanych firm.

Zdecydowana większość firm (84%) przyznaje, że wzrost kosztów energii istotnie wpływa na ich funkcjonowanie, a dla 26% stanowi zagrożenie dla dalszego istnienia. Aż 6% respondentów rozważa lub już podjęło decyzję o zakończeniu działalności przedsiębiorstwa.

- Spodziewam się, że pełne skutki kryzysu energetycznego ankietowane przez EY firmy odczują dopiero w najbliższych miesiącach. Większość firm kupowała energię na mocy rocznych kontraktów, które już wygasają i przedsiębiorstwa są zmuszone kupować energię po cenach rynkowych. Rządowe wsparcie nie będzie dotyczyło dużych przedsiębiorców i większości polskiego przemysłu, czyli firm, które nie są ustawowo uważane za małe i średnie ani za energochłonne więc te firmy najmocniej odczują wzrost cen. Równolegle, wzrost cen odczuwają konsumenci, z powodu przywrócenia VAT na energię, a to z kolei przekłada się na zmniejszony popyt na towary i usługi – mówi Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider rynku energetycznego w Polsce i regionie CESA.

Łącznie, w 2021 roku, konsumpcja energii elektrycznej w Polsce wynosiła ok. 170 TWh, z czego na cele biznesowe zużywano ok. 62% (przemysł ok. 43%, biznes 29%, gospodarstwa domowe 19% oraz cele energetyczne 9%). Konsumpcja gazu to ok. 23,3 mld m3 z czego na cele biznesowe zużywano 56% (z tego przemysł – 46%, handel i usługi – 10%, gospodarstwa domowe – 34%, elektrociepłownie – 10%).

Jak rosną rachunki za prąd?

Raport EY został opracowany na bazie badań CATI i CAWI zrealizowanych w listopadzie 2022 roku na zlecenie EY przez CubeResearch na próbie 490 średnich i dużych firm odzwierciedlających strukturę polskiej gospodarki.