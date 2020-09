80 produktów w ramach akcji French Touch trafi na półki Biedronki

W tym roku Biedronka po raz drugi jest partnerem akcji French Touch, której celem jest zachęcenie Polaków do odkrywania produktów z Francji. Na półki największej sieci handlowej w Polsce trafi 80 artykułów, w tym wina, sery, konfitury i kosmetyki.

Organizatorem akcji French Touch jest agencja Cryptone, wspierana w działaniach przez Ambasadę Francji w Polsce oraz Instytut Francuski. W tegorocznym wydarzeniu bierze udział ponad 60 partnerów. Organizatorzy przygotowali dla konsumentów ogólnopolską akcję handlową obejmującą 6500 punktów sprzedaży. Od 17 do 31 października będzie można kupić francuskie produkty w promocyjnych cenach. Dostęp do ofert przygotowanych w ramach akcji jest możliwy dzięki mobilnej aplikacji French Touch do ściągnięcia bezpłatnie w App Store i Google Play.