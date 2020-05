800 zgłoszeń w akcji Biedronki "Czas na wspieranie małych producentów”

fot. materiały prasowe

W akcji Biedronki „Czas na wspieranie małych producentów” od połowy kwietnia wpłynęło blisko 800. Wśród nowych produktów w ofercie Biedronki są owoce od regionalnych dostawców – jabłka odmiany Idared spod Brodnicy, a także jogurt naturalny z OSM Garwolin, czy oranżada Bolek i Lolek.

90% nadesłanych zgłoszeń, dotyczy produktów spożywczych. Na kolejnym miejscu znajdują się propozycje kosmetyków tj. blisko 8%, a pozostałe to tzw. non-food i chemia gospodarcza. Najbardziej aktywne jest województwo małopolskie – 13% wszystkich zgłoszeń. Następnie ex-aequo mazowieckie i śląskie (po 12%), na czwartym miejscu jest Wielkopolska (10%)​.



- Cieszymy się, że z każdym tygodniem wprowadzamy coraz więcej ich produktów do naszej oferty - mówi Michał Gontarz, dyrektor handlowy odpowiedzialny w sieci Biedronka m.in. za program „Czas na wspieranie małych producentów"

W tym tygodniu Biedronka oferuje regionalnie blisko 40 propozycji. Od czwartku 28.05 w ofercie znajdą się m.in. takie produkty jak jogurt naturalny gęsty OSM Garwolin 330g (1,99 zł za opk.), kiełbasa królewska Lenart (3,49 zł za 100g), czy oranżada gazowana Bolek i Lolek 330ml (2,99 zł za but.). Eliksir z kwiatu czarnego bzu z domu Rembowskich (8,99 zł za but. 500 ml), czy wodę Staropolanka 2000 (1,29 zł za but. 1,5l).

Lokalne zgłoszenia dotyczą też polskich warzyw i owoców. Do tej pory do programu zgłosiło się 20 producentów z tej kategorii. Biedronka analizuje możliwości współpracy z nimi w obecnym i przyszłym sezonie, a z pierwszymi już rozpoczęła regularne dostawy.

-Biedronka wyraziła zainteresowanie naszymi jabłkami i od połowy maja regularnie, co tydzień, dostarczamy odmianę Idared do centrum dystrybucyjnego Biedronki w Grudziądzu, a jednocześnie przygotowujemy się do rozpoczęcia dostaw naszego brokułu - mówi Cezary Stachewicz, właściciel gospodarstwa spod Brodnicy

Akcja „Czas na wspieranie małych producentów” jest prowadzona przez Biedronkę bezterminowo, a produkty trafiają do specjalnej oferty regularnie co dwa tygodnie.