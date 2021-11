9 na 10 Polaków skłonnych zmienić pracę, otrzymując atrakcyjniejsze warunki

31% Polaków badanych przez Pracuj.pl aktywnie szuka nowej pracy.

85% respondentów jest otwartych na nowe możliwości pracy.

Co czwarty respondent zmienił w pandemii model zatrudnienia.

Co trzeci badany Polak zmienił pracę w ciągu ostatnich dwóch lat.

Zarówno o pozostaniu w pracy, jak i odejściu decydują najczęściej zarobki.

Ciekawe czasy w świecie pracy

Rynek pracy zmienia się na naszych oczach. Nałożyło się na to wiele czynników - nie tylko pandemia koronawirusa, ale także postępująca cyfryzacja i automatyzacja czy konieczność nauki nowych kompetencji. I choć nowa sytuacja rodzi wiele wyzwań, na rynku rekrutacji w 2021 roku panuje niewątpliwie pozytywne ożywienie. Statystyki rekrutacji biją w wielu aspektach rekordy sprzed pandemii. Na portalu Pracuj.pl w pierwszych dziewięciu miesiącach br. zamieszczono ponad 700 tysięcy ofert z ponad 30 specjalizacji, w tym z dziedzin nowych technologii i pracy fachowej – coraz bardziej atrakcyjnych dla kandydatów.



Najnowsze badanie Pracuj.pl „Polacy w nowym środowisku pracy” przeprowadzone zostało we wrześniu i październiku 2021 roku na reprezentatywnej grupie 2097 respondentów. Eksperci portalu wzięli pod lupę takie obszary, jak m.in. stosunek Polaków do zmiany miejsca zatrudnienia, ich oczekiwania wobec pracodawców i preferowana długość procesu rekrutacyjnego. W pierwszym tekście opartym na badaniu sprawdzamy, w jakim stopniu ożywieniu pracodawców towarzyszy gotowość kandydatów do nowych kroków w karierze, a także co zachęca ich do zmiany zawodowej.

Co trzeci szuka pracy

Wyniki badania Pracuj.pl wskazują, że Polacy są stosunkowo mobilni zawodowo w obliczu rosnącej rywalizacji o pracownika. Obecnie nowej pracy szuka aktywnie blisko co trzeci respondent biorący udział w badaniu (31%) – na co wpływ może mieć rosnąca liczba konkurencyjnych propozycji pracy. Jednocześnie warto dodać, że aż 85% Polaków jest otwartych na otrzymanie nowej oferty w najbliższych miesiącach. Oznacza to, że choć aktywne poszukiwania prowadzi mniejszość kandydatów, blisko



Wbrew pierwotnym obawom części analityków, okres „nowej normalności” bardziej sprzyja zmianom zawodowym niż wzrostowi bezrobocia. Przez ostatnie dwa lata, a więc już w przeważającej części w okresie pandemii, pracę zmienił więcej niż co trzeci badany Polak (34%), a w ostatnim roku – więcej niż co piąty (22%). Ponad połowa respondentów (54%) pracuje w obecnym miejscu ponad trzy lata. „Długodystansowców” jest jednak wyraźnie mniej – ponad dekadę w jednej firmie spędziła około 1/4 badanych (24%). Zmiana zawodowa mogła być związana nie tylko z nowym pracodawcą, ale także przejściem na inny typ umowy. Według deklaracji Polaków w trakcie pandemii mógł zrobić to co czwarty z nich.