900 tys. zł od klientów Auchan dla fundacji Happy Kids. Trwa kolejna zbiórka

Zbiórka zrealizowana w październiku i listopadzie br. za pomocą aplikacji Donateo, miała na celu zgromadzenie funduszy na budowę Rodzinnego Domu Pomocy Społecznej dla podopiecznych fundacji.

Auchan od lat aktywnie działa na rzecz najbardziej potrzebujących dzieci. Cieszymy się, że wspólnie, dzięki aplikacji Donateo możemy wspierać tak ważne cele charytatywne. Wyniki akcji pokazały, że klienci docenili możliwość pomagania w nowoczesny, przejrzysty i efektywny sposób – mówi Inga Szaniawska, koordynator CSR Auchan Retail Polska.

Ponad pół miliona złotych zebrano do tej pory w trwającej obecnie w sklepach Auchan zbiórce na rzecz Komitetu Ochrony Praw Dziecka – pozarządowej organizacji, która od ponad 40 lat działa w obszarze obrony interesów najmłodszych. Celem akcji, która potrwa do końca stycznia 2023 r. jest zebranie funduszy na wsparcie finansowe dzieci i młodzieży w kryzysie psychicznym. Wpłat dokonywać można poprzez aplikację Donateo, wdrożoną do sieci terminali hipermarketów sieci.