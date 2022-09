95% Polaków szuka pracy w internecie

Niezależnie od wykonywanego zawodu najważniejszymi dla pracowników cechami poszukiwanej pracy są umowa o pracę (59 proc.) oraz pełny etat (55 proc.) – wynika z badania zrealizowanego przez Kantar na zlecenie OLX. Oprócz formy zatrudnienia istotne są także elastyczny czas pracy i możliwość zdalnego wykonywania obowiązków, co dowodzi, że przejście wielu firm na tryb home office podczas pandemii zachęciło kandydatów do starania się o to udogodnienie w przyszłości.